Il Decreto Milleproroghe guarda al 2027: proroghe fiscali e incertezze sul fronte lavoro

Il 31 dicembre 2025 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 302 il decreto-legge n. 200/2025, recante disposizioni urgenti in materia di termini normativi. Si tratta del Decreto Milleproroghe, provvedimento che, come da prassi consolidata, viene emanato a ridosso della fine dell’anno con l’obiettivo di rinviare l’entrata in vigore di numerose disposizioni legislative e di differire scadenze imminenti in diversi settori strategici dell’ordinamento. Fisco, lavoro, welfare, sanità e imprese sono, ancora una volta, gli ambiti maggiormente interessati, nel tentativo di garantire continuità all’azione amministrativa e di evitare vuoti normativi.

Il decreto si compone di 17 articoli che intervengono su una pluralità di materie. Un primo pacchetto di misure riguarda la Presidenza del Consiglio dei ministri: viene prorogata fino al 31 dicembre 2026 la durata degli incarichi di alcuni commissari straordinari, oltre alla sospensione dei termini prescrizionali relativi agli obblighi contributivi in favore dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche. Una scelta che risponde all’esigenza di assicurare stabilità operativa in contesti amministrativi complessi e ancora in fase di completamento.

Particolarmente rilevanti sono le disposizioni in materia fiscale. Il decreto rinvia infatti di un anno, dal 1° gennaio 2026 al 1° gennaio 2027, l’applicazione di diversi testi unici tributari, tra cui quelli relativi alle sanzioni fiscali, ai tributi erariali minori, alla giustizia tributaria, ai versamenti e alla riscossione, nonché al registro e ad altri tributi indiretti. Resta invariata la finalità complessiva della riforma, orientata al recupero delle somme per le quali non sono stati correttamente adempiuti gli obblighi di registrazione e dichiarazione. Si tratta di una scelta tecnica, ma di grande impatto pratico, che concede a professionisti, imprese e amministrazioni un margine temporale aggiuntivo per adattarsi a un quadro normativo profondamente rinnovato.

Più controversa, invece, la mancata conferma della proroga di una serie di bonus occupazionali introdotti negli anni precedenti per favorire l’assunzione di giovani e donne svantaggiate. Incentivi che comparivano nelle bozze iniziali del decreto, ma che non figurano nel testo definitivo pubblicato in Gazzetta Ufficiale. Secondo fonti ministeriali, si tratterebbe di “motivi tecnici”: la proroga dovrebbe essere reintrodotta sotto forma di emendamento nel corso della conversione parlamentare del decreto.

I bonus interessati sono il bonus giovani under 35, il bonus donne, il bonus Zes e l’incentivo all’autoimpiego nei settori strategici. Tali misure prevedono, per i datori di lavoro, l’esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali in caso di nuove assunzioni stabili o di trasformazioni di contratti da temporanei a tempo indeterminato. La mancata inclusione nel testo finale sarebbe legata alla necessità di attendere l’approvazione della legge di bilancio, che già prevede per il 2026 un esonero contributivo, seppur parziale, per le assunzioni a tempo indeterminato.



L’assenza di una proroga immediata genera tuttavia preoccupazione nel mondo delle imprese, poiché interrompe la continuità di uno strumento ritenuto essenziale per contrastare la precarietà giovanile e introduce elementi di incertezza nella programmazione delle assunzioni per il 2026.

Nel complesso, il Decreto Milleproroghe 2026 si configura come un provvedimento “ponte” verso il 2027: una scelta che mira a garantire stabilità e gradualità, ma che riaccende il dibattito sull’uso sistematico delle proroghe come strumento ordinario di gestione del tempo normativo.