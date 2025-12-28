Bilancio 2026, via libera del Senato: sgravi fiscali, rottamazione e nuove strette previdenziali
Susanna Castelli
- Economia

Bilancio 2026, via libera del Senato: sgravi fiscali, rottamazione e nuove strette previdenziali

Bilancio 2026, via libera del Senato: sgravi fiscali, rottamazione e nuove strette previdenziali

foto-articolo
Economia - 28 Dicembre 2025

di Susanna Castelli

Condividi: