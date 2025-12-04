A Roma “Futuro Italia”: pubblico e privato alla prova del capitale di lungo periodo
Damiano Rossi
- Economia

A Roma “Futuro Italia”: pubblico e privato alla prova del capitale di lungo periodo

A Roma “Futuro Italia”: pubblico e privato alla prova del capitale di lungo periodo

foto-articolo
Economia - 4 Dicembre 2025

di Damiano Rossi

Condividi: