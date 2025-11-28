Brasile, gigante verde: l’ascesa agricola che ridisegna l’equilibrio sudamericano e globale

Il Brasile è spesso evocato come terra di contrasti, immensi spazi e biodiversità sterminata. Ma negli ultimi decenni, accanto all’immaginario dell’Amazzonia e delle metropoli in tumulto, si è imposto un altro volto del Paese: quello di potenza agricola globale. Una vocazione antica, certo, ma che oggi risponde a logiche assai più complesse di una semplice abbondanza di terra fertile. A partire dagli anni Ottanta, l’agricoltura brasiliana ha conosciuto una trasformazione radicale grazie alla combinazione di ricerca scientifica, investimenti e capacità di adattamento. L’istituto di ricerca EMBRAPA ha avuto un ruolo chiave nel rendere coltivabile il Cerrado, la grande savana tropicale un tempo considerata marginale: è qui che soia, mais e cotone hanno trovato le condizioni ideali per diventare prodotti d’esportazione. Non è un caso che il Brasile sia oggi uno dei principali fornitori mondiali di proteine vegetali, alimentando non solo le proprie immense filiere zootecniche ma anche quelle asiatiche ed europee. Accanto alla soia, vero motore del boom agricolo, spiccano altre produzioni strategiche: la carne bovina, di cui il Paese è primo esportatore al mondo; lo zucchero e l’etanolo di canna, che rappresentano un modello peculiare di integrazione fra agricoltura ed energia; il caffè, da sempre emblema dell’identità rurale brasiliana. Il tutto sostenuto da una rete logistica in rapido sviluppo, fatta di porti, ferrovie e corridoi fluviali che collegano l’interno del Paese alle rotte internazionali. La centralità del Brasile assume però un significato ancora più ampio se collocata nel contesto sudamericano e globale. All’interno del continente, nessun altro Paese possiede una combinazione simile di estensione territoriale, diversità climatica e capacità tecnologica. Il Brasile è diventato il perno agricolo del Mercosur, influenzando direttamente le politiche commerciali dei vicini e facendo da contrappeso alle strategie agroalimentari di Argentina e Paraguay. Sul piano internazionale, la sua capacità di garantire volumi imponenti e continui colloca Brasilia al centro delle discussioni sulla sicurezza alimentare mondiale: dalle trattative con la Cina, ormai partner commerciale imprescindibile, ai tavoli multilaterali dove si discute di cambiamenti climatici e sostenibilità delle filiere. Il successo del Brasile agricolo non è tuttavia privo di ombre. Le tensioni fra espansione delle superfici coltivate e tutela degli ecosistemi naturali – su tutti l’Amazzonia – alimentano dibattiti accesi. Le pressioni per conciliare produttività e sostenibilità sono sempre più forti, e la reputazione del Paese dipende in larga parte dalla capacità di imboccare una transizione credibile verso pratiche meno impattanti .Resta, tuttavia, l’evidenza di un Paese che ha saputo trasformare il suo immenso territorio in un laboratorio agro-tecnologico. La sfida dei prossimi anni sarà garantire che questa forza produttiva non diventi un peso ambientale, ma un esempio di equilibrio tra crescita economica, tutela della natura e responsabilità globale. Una sfida che il Brasile – gigante regionale e attore imprescindibile dell’agro mondiale – non può permettersi di perdere.