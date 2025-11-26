Faib-Confesercenti: Sperduto confermato presidente

Oggi l’assemblea nazionale di Faib ha rieletto all’unanimità per i prossimi 4 anni Giuseppe Sperduto presidente nazionale.



“Ringrazio i delegati per la rinnovata fiducia sarà un ulteriore stimolo per tutelare l’intera categoria, su i temi che da sempre ci hanno contraddistinto contrasto all’illegalità, miglioramento delle condizioni lavorative, rafforzamento della rappresentanza. Inoltre ringrazio i parlamentari presenti al dibattito ed il sottosegretario Bitonci per il suo puntuale intervento e soprattutto ribadisco che i gestori sono pronti per contribuire a varare il nuovo DDL carburanti bene la sintesi sulla contrattualistica trovata nelle ultime riunioni al Mimit ora limare gli ultimi dettagli sulla parte sanzionatoria. Ma i tempi sono maturi per poter procedere.”



Queste le prime dichiarazioni del presidente Faib-Confesercenti