Trump alza la posta: dazi auto verso il 15%

C’è sempre un momento in cui la politica commerciale smette di essere un tema per addetti ai lavori e diventa questione politica di prima pagina. Il nuovo ordine esecutivo firmato da Donald Trump – che riduce i dazi sulle automobili importate in USA fino al 15% – è uno di quei momenti. Non solo perché tocca un settore strategico per l’Europa, ma perché segna una svolta nel braccio di ferro transatlantico che dura da anni, fatto di minacce di guerre commerciali e di negoziati interrotti e ripresi a intermittenza.

La Casa Bianca presenta la mossa come un passo verso un commercio più equilibrato, frutto dell’accordo raggiunto ad agosto tra Washington e Bruxelles. All’epoca, le due sponde dell’Atlantico avevano firmato una dichiarazione congiunta che prometteva di ridurre le barriere tariffarie in cambio di aperture reciproche su vari prodotti industriali. Ora arriva la prima traduzione concreta: dal 27,5% si passa a un tetto del 15%, con la possibilità di esenzioni mirate per componenti strategici. La Commissione europea ha accolto la notizia come una conferma che gli impegni assunti non erano solo propaganda estiva. Ma, come sempre, il diavolo si nasconde nei dettagli: e i dettagli, al momento, restano opachi.

Maros Sefcovic, commissario al Commercio, ha parlato di “passo cruciale” per onorare la parola data e “rafforzare la cooperazione economica transatlantica”. Parole misurate, più entusiaste del solito per i canoni bruxellesi, ma accompagnate da un monito: la riduzione deve essere implementata in tempi certi e senza sorprese. In altre parole, l’Europa chiede che la firma di Trump sia seguita da atti concreti, non da cavilli burocratici che rimandino l’entrata in vigore a data da destinarsi.

Il mercato dell’auto, d’altra parte, non è una nicchia: vale miliardi di euro di export per Germania, Francia, Italia e Spagna. La riduzione dei dazi potrebbe tradursi in un vantaggio competitivo importante per i costruttori europei, che da mesi lamentano una posizione di svantaggio rispetto ai produttori nazionali americani. Ma non è detto che tutto sia lineare: le esenzioni previste per alcune categorie di componenti potrebbero lasciare fuori pezzi di filiera cruciali, mantenendo costi più alti proprio nei segmenti più sensibili, come l’elettronica per i veicoli elettrici o i sistemi di sicurezza.

Sul piano politico, la decisione arriva in un momento delicato per Trump. Alla vigilia di un autunno elettorale infuocato, il presidente vuole presentarsi come il difensore dell’industria americana, ma anche come il negoziatore capace di strappare concessioni all’Europa. La riduzione al 15% gli consente di dire che ha reso l’America più competitiva senza aprire le porte a importazioni indiscriminate. Non a caso, la comunicazione della Casa Bianca insiste sul concetto di “reciprocity”: l’idea che se l’America abbassa le barriere, anche l’Europa deve fare la sua parte.

In effetti, l’UE si è impegnata ad abbattere dazi su una serie di prodotti industriali americani, soprattutto nel settore manifatturiero. Ma se a Bruxelles la scelta viene venduta come segno di cooperazione, in diversi Stati membri non mancano le perplessità. Germania e Francia, in particolare, temono che le concessioni fatte a Washington possano tradursi in una pressione al ribasso sulla competitività europea in altri settori, dall’acciaio ai semiconduttori. Il rischio, insomma, è che un successo per l’automotive si paghi con nuovi squilibri altrove.

Sul fronte industriale, le associazioni di categoria restano prudenti. L’ACEA, che rappresenta i costruttori europei, ha accolto con favore la notizia ma ha ricordato che le regole applicative saranno decisive. Troppo spesso, in passato, i dazi ridotti sulla carta si sono tradotti in procedure doganali complicate e costi indiretti che hanno vanificato il beneficio nominale. Per l’industria, il vero banco di prova sarà vedere se le tariffe effettive scenderanno davvero e se le spedizioni attraverseranno l’Atlantico senza ostacoli aggiuntivi.

Anche dall’altra parte dell’oceano non tutti sono soddisfatti. Alcuni sindacati americani temono che l’abbassamento dei dazi possa mettere a rischio posti di lavoro nelle fabbriche nazionali. Altri, invece, lo considerano un compromesso accettabile, purché il governo continui a sostenere la produzione interna e a vigilare contro eventuali pratiche di dumping. La discussione è aperta e, come sempre, diventerà materiale da campagna elettorale.

L’elemento più interessante di questa mossa, però, è che segna una pausa – almeno temporanea – nell’escalation protezionista che aveva caratterizzato gli ultimi anni. Trump non rinuncia alla sua linea dura, ma sembra puntare su un accordo che gli consenta di rivendicare un risultato senza aprire un nuovo fronte di conflitto commerciale. Per l’Europa è un segnale incoraggiante, ma non sufficiente per abbassare la guardia. Se le riduzioni promesse non si concretizzeranno nei prossimi mesi, la tensione potrebbe tornare a salire.

In conclusione, l’ordine esecutivo firmato ieri è un passo avanti, ma non è l’ultimo. La sfida ora è tutta sull’attuazione: tempi, categorie incluse, procedure doganali, standard tecnici. Bruxelles dovrà monitorare ogni fase per evitare sorprese, mentre Washington dovrà dimostrare che la sua politica commerciale non è fatta solo di tweet e proclami. Per il momento, l’Atlantico è un po’ meno turbolento. Ma basta un colpo di vento per rimettere le onde in movimento.