Malesia, faro del mercato energetico: asse TotalEnergies-Petronas

La multinazionale francese dell’oil&gas TotalEnergies ha annunciato di aver acquisito diverse partecipazioni da Petronas in alcuni blocchi al largo della Malesia e in uno al largo dell’Indonesia, dove verranno sviluppati programmi di esplorazione, valutazione e sviluppo, che si estendono per oltre 100mila km2. Con una presenza in oltre 130 paesi, TotalEnergies investe in tecnologie innovative e soluzioni sostenibili per ridurre l’impatto ambientale delle proprie attività, puntando su fonti come il solare, l’eolico, i biocarburanti e l’idrogeno, oltre a migliorare l’efficienza energetica e la mobilità sostenibile.

Più nel dettaglio, TotalEnergies deterrà il 50% dei blocchi SK301b e SK313, che, secondo le stime, potrebbero contenere più di 110 miliardi di metri cubi di gas, più altre partecipazioni in ulteriori blocchi, sempre nell’offshore malese. L’altro 50% sarà detenuto, ovviamente, da Petronas. L’azienda si impegna a produrre e fornire un’energia sempre più accessibile, affidabile e pulita, accompagnando la transizione energetica verso la neutralità carbonica.

Questa espansione è frutto di una partnership sempre più stretta tra Patrick Pouyanné, Presidente e CEO di TotalEnergies, e Tan Sri Tengku Muhammad Taufik, Presidente e CEO del gruppo Petronas. “TotalEnergies si è affermata come un importante produttore di gas in Malesia. Siamo lieti di espandere ulteriormente la nostra presenza nel Paese, che consideriamo una piattaforma strategica per la nostra futura produzione a basso costo e basse emissioni di carbonio e per la crescita del flusso di cassa, supportata dall’esposizione al mercato asiatico del GNL. La collaborazione strategica tra TotalEnergies e PETRONAS, che si estende ben oltre la Malesia attraverso le nostre numerose joint venture in tutto il mondo, ci consente di accedere a un portafoglio ampio e diversificato nel Paese, che spazia dall’esplorazione alla produzione“, ha dichiarato Patrick Pouyanné.

“La firma di oggi segna un altro significativo passo avanti nel nostro impegno comune per una crescita responsabile e la creazione di valore a lungo termine. Insieme, perseguiremo e svilupperemo barili di qualità superiore nei blocchi esplorativi emergenti di frontiera di Malesia e Indonesia. Il nostro obiettivo è massimizzare l’elevato potenziale commerciale, offrendo al contempo un valore sostenibile a tutti gli stakeholder“, ha aggiunto invece Tan Sri Tengku Taufik.

In Malesia, la domanda energetica è in forte crescita, spinte da popolazione, industrie digitali e infrastrutture AI. TotalEnergies a Kuala Lumpur ha presentato ulteriori quote di gas per sostenere questa espansione. L’azienda si allinea alle iniziative locali, come reti elettriche potenziate e progetti di cattura e stoccaggio del carbonio (CCS) promossi da Petronas con il contributo di TotalEnergies . Ciò evidenzia la volontà di fornire energia “più pulita” direttamente in loco. Dal lato malese, significano investimenti (petrolio, gas, solare), tecnologia (CCS, GNL, rinnovabili) e occupazione nel medio-lungo termine.