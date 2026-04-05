Nuova scoperta di Eni al largo della Costa d’Avorio: rafforzata la presenza in Africa occidentale
Francesco Palmieri
- Economia

Nuova scoperta di Eni al largo della Costa d’Avorio: rafforzata la presenza in Africa occidentale

Nuova scoperta di Eni al largo della Costa d’Avorio: rafforzata la presenza in Africa occidentale

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Economia - 5 Aprile 2026

di Francesco Palmieri

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