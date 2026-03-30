Pellini Caffè: il nuovo direttore generale è Giorgio Molinari

Pellini Caffè rafforza la propria struttura manageriale e inaugura una nuova fase di sviluppo con la nomina di Giorgio Molinari a Direttore Generale. La decisione rappresenta un passaggio chiave all’interno del percorso di evoluzione intrapreso dall’azienda veronese, volto a consolidare la governance e a sostenere l’attuazione del piano strategico 2025–2028.

Molinari porta con sé un’esperienza di oltre 25 anni maturata in contesti sia multinazionali sia imprenditoriali, con competenze trasversali che spaziano dal Sales al Trade Marketing, fino al Marketing e alla Finance. Il suo ingresso si inserisce in un più ampio processo di riorganizzazione che negli ultimi anni ha interessato l’assetto interno, i modelli di pianificazione e il posizionamento competitivo del brand.

I risultati di questo percorso sono già evidenti: nel 2025, Pellini Caffè ha superato i 5,9 milioni di chilogrammi di caffè venduti a marchio, confermando la solidità del proprio sviluppo e la capacità di generare valore in diversi canali e mercati. Un traguardo che riflette una struttura aziendale più solida e orientata alla crescita. Secondo Beatrice Pellini, Consigliere d’Amministrazione e Direttrice Marketing, gli ultimi due anni sono stati caratterizzati da una trasformazione profonda: dal rebranding alla riorganizzazione interna, fino all’adozione di nuovi modelli operativi. Nel suo nuovo ruolo, Molinari ha dichiarato di voler rafforzare ulteriormente la presenza dell’azienda sia in Italia sia all’estero, puntando su una crescita sostenibile e innovativa, senza perdere di vista l’eccellenza e la tradizione che contraddistinguono il marchio.

Il triennio 2023–2025 ha segnato una svolta importante per l’azienda, con il rafforzamento della struttura manageriale, l’introduzione di nuovi strumenti di pianificazione e una revisione dei processi interni. Parallelamente, Pellini Caffè ha investito nel rinnovamento del brand, introducendo un nuovo logo, una Brand Visual Identity aggiornata e packaging più sostenibili basati su materiali monomateriali. Sono state inoltre innovate le gamme Horeca e potenziata l’offerta per i mercati del Nord Europa.

Guardando al futuro, il piano Pellini 2028 prevede una crescita prevalentemente organica. In Italia, l’obiettivo è rafforzare il canale Horeca attraverso una maggiore presenza diretta e partnership strategiche, mentre nella GDO si punta ad ampliare la distribuzione e introdurre nuove referenze, in particolare nel segmento monoporzionato. Sul fronte internazionale, l’azienda intende consolidare i mercati già presidiati ed esplorare nuove opportunità, sostenuta da investimenti mirati in marketing.

Con queste basi, Pellini Caffè si prepara ad affrontare una nuova fase di sviluppo, valorizzando oltre un secolo di esperienza e rafforzando il proprio posizionamento nel segmento premium del caffè.