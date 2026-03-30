Pellini Caffè: il nuovo direttore generale è Giorgio Molinari
Bianca Ricci
- Economia

Pellini Caffè: il nuovo direttore generale è Giorgio Molinari

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Economia - 30 Marzo 2026

di Bianca Ricci

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