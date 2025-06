Enrico Cuccia: l’artefice dell’identità di Mediobanca

Negli anni ’50 e ’60, sotto la guida del banchiere Enrico Cuccia, Mediobanca si affermò come un’importante banca di investimento, svolgendo un ruolo cruciale nello sviluppo economico italiano.

Mediobanca e la ricostruzione economica

Fondata nel 1946 da Raffaele Mattioli e Enrico Cuccia, Mediobanca nacque con un compito preciso: sostenere la ricostruzione economica italiana fornendo credito a medio termine alle imprese. La nuova istituzione era collegata a Banca Commerciale Italiana e il suo ruolo era di riempire quel vuoto lasciato da un sistema bancario ancora fragile e legato alla ricostruzione postbellica. Enrico Cuccia fu il vero artefice dell’identità di Mediobanca, esercitando profonde influenze grazie alle sue relazioni personali e alleanze. Cuccia era noto soprattutto per la sua strategia di protezione delle imprese italiane, dall’acquisizione straniera, avvalendosi spesso di strategie difensive per tutelare gli interessi della banca.

Il ruolo di Enrico Cuccia

Enrico Cuccia si spegneva nel giugno del 2000 come uno dei banchieri più importanti e discussi dello scorso millennio. Dal 1946 fu amministratore delegato di Mediobanca, lasciando la direzione generale nel 1982, rimanendo però nel consiglio fino al 1988, incarico che mantenne fino alla morte. Quarant’anni che affermarono il suo potente ruolo nella banche d’affari italiana, rendendo Cuccia una figura di prima linea negli anni dello sviluppo economico e finanziario dell’Italia del dopoguerra, trovandosi spesso al centro di vaste e complesse operazioni finanziarie che coinvolsero i principali gruppi italiani (Assicurazioni Generali, Pirelli, Fiat, Montedison, Olivetti ecc.). Cuccia cambiò da subito le carte in tavola, differenziando il ruolo di Mediobanca da quello impresso dal suo predecessore, Raffaele Mattioli, che l’aveva concepita come un istituto di finanziamento a medio termine della ricostruzione dell’economia italiana.

Tra potere e controversie

A partire dalla nascita di Mediobanca, Enrico Cuccia ne fu un punto di riferimento, guidandola per decenni. Una figura non poco controversa, in bilico tra una leadership di notevole importanza per l’economia italiana, ma anche oggetto di critiche e accuse per aver promosso relazioni non chiare e patti segreti. Sono quegli gli anni in cui, nel scena nella finanza italiana si muoveva il noto faccendiere Michele Sindona, con il quale Cuccia non mancò di scontrarsi. Sindona iniziò a creare attriti con il vertice di Mediobancae durante il processo per l’omicidio di Giorgio Ambrosoli, Enrico Cuccia testimoniò che Sindona gli aveva confessato l’intenzione di uccidere l’avvocato che lo stava indagando.