Blockchain Week e SFIM a Roma EUR

Blockchain Week e Starting Finance Investment Meeting, Roma Sud e gli eventi dell’alta finanza.



Il quartiere Eur di Roma è diventato, nella prima settimana di maggio, quartier generale di due eventi sulla finanza, gli ospiti, tutti grandi nomi, hanno avuto una risonanza mediatica su scala nazionale.

Il palazzo dei congressi EUR ha ospitato il 9 maggio la Starting Finance Investment Meeting Day, il 10 maggio la BlockchainWeek Roma, durata un solo giorno.

Il Palazzo dei Congressi è la struttura dove si sono svolti i due eventi, il quartiere EUR con i suoi ampi spazi, e la monumentalità dell’architettura razionalista e neoclassica, ha ospitato migliaia di giovani under 35 interessati al settore.

Tra i tantissimi stand presenti, alcuni nomi importanti sono Directa e Binance, ma le attività che si potevano svolgere erano tante e variegate. Chi ha vissuto questa giornata ha potuto perdersi tra le lezioni di analisi trading e investimenti, i podcast che trattavano di tanti argomenti finanziari, ma anche molteplici workshop dove i giovani hanno seguito delle vere e proprie lezioni interattive.

Tantissime le testimonianze, hanno parlato Benedetto Vigna CEO di Ferrari, Matteo Del Fante CEO di Poste Italiane, Gianluigi Guida CEO di Binance.



Il merito della giornata va a Starting Finance, una startup e community italiana nata con l’intento di formare i giovani, universitari ma anche appassionati o professionisti, l’importante è colmare il gap culturale di cui l’Italia soffre sotto l’aspetto economico.



Rendendo le loro conoscenze economico-finanziarie accessibili e coinvolgenti oggi hanno podcast, profili social e molti altri canali di comunicazione, contano 35 club nelle università più importanti italiane e mettono in contatto chi selezionano per progetti di formazione e recruiting con aziende come Eni.

Il 10 maggio BlockchainWeek Rome ha preso luogo nella stessa sede, radunando una moltitudine di persone per quello che è uno degli eventi piu rilevanti nel settore blockchain in Italia.



Tra i tanti temi affrontati: finanza decentralizzata (DeFi), NFT, intelligenza artificiale, cybersecurity e regolamentazione. L’evento ha incluso keynote, panel, un’area expo innovativa e sessioni di networking, l’interattività e stata la keyword fondamentale. Con oltre 4.000 partecipanti, la giornata è stata preziosa per consolidare Roma come punto di riferimento, europeo, per la tecnologia blockchain e le sue applicazioni future.