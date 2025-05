Presentato alla Camera ProduttivItalia, il Centro Studi dedicato alle mPMI

Ieri, nella Sala Stampa della Camera dei Deputati, è stato illustrato ProduttivItalia, il nuovo Centro Studi indipendente, dedicato alla produttività delle micro, piccole e medie imprese italiane.

Troppo spesso, infatti, il sistema produttivo del paese risulta carente ed emarginato, rispetto al dibattito politico.

La mission di ProduttivItalia: una questione sociale

Come spiegato dal Presidente del Centro Studi, Marco Travaglini, quello della produttività non è un mero problema economico, ma è in primis un problema sociale, che scatena una serie di effetti: precariato, fuga di talenti, disuguaglianze territoriali, scarsa natalità, assenza di politiche adeguate.

Travaglini ha sottolineato che «ProduttivItalia nasce per dare una risposta strutturata a questa emergenza, mettendo a disposizione studi, dati e modelli operativi». Si impegna inoltre a promuovere un approccio che mette al centro l’innovazione, la riorganizzazione dei modelli di business e la connessione con il terziario avanzato.

Marco Travaglini, Presidente del Centro Studi ProduttivItalia.

Le ricerche 2025 del Centro Studi

Alla presentazione del Centro sono stati inoltre annunciati i primi cinque progetti già avviati, in collaborazione con le più importanti università italiane: il Politecnico di Milano, l’Università di Bologna, la Sapienza di Roma, l’Università della Tuscia e il Gran Sasso Science Institute.

Le ricerche si concentreranno su temi fondamentali, come l’organizzazione delle imprese, la trasformazione digitale, l’impatto delle dinamiche sociali, la sicurezza sul lavoro e gli effetti innovativi del confronto tra consulenti e territorio.

Forniranno dunque un quadro completo e aggiornato delle sfide che mPMI italiane affrontano, nel momento di transizione verso modelli più innovativi, sostenibili e inclusivi.

È stato inoltre presentato il Comitato Scientifico del Centro Studi, composto da esponenti del mondo accademico economico e imprenditoriale.

Uno strumento concreto

La presentazione si è conclusa con un messaggio limpido: ProduttivItalia non è un semplice osservatorio, bensì uno strumento concreto a supporto delle imprese e delle istituzioni. In altre parole, è un punto di riferimento per affrontare in modo nuovo una sfida antica: la crescita.