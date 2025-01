Latam Insights Encore: El Salvador punta sui bitcoin per stimolare il turismo

il Presidente di El Salvador, Nayib Bukele, sta puntando sulla rinascita del turismo salvadoregno, attraverso il recupero della sicurezza personale e il benessere dei propri cittadini.

Nel 2024, sono quasi 4 milioni i turisti venuti nel Paese nel 2024, come risultato di una serie di politiche promosse dal governo, tra cui la lotta contro le bande e il traffico di droga. Secondo i dati ufficiali, si tratterebbe di un aumento di quasi il 22% rispetto al 2023. Tuttavia, un recente rapporto di Santander U.S. Capital Markets LLC, una divisione del gigante finanziario globale Banco Santander, potrebbe aver trovato un alleato improbabile per il turismo di El Salvador: il bitcoin.

Secondo un rapporto pubblicato da Bukele su X, l’espansione del settore turistico è legata all’introduzione del bitcoin, poiché si è registrato un notevole aumento dei visitatori provenienti dagli Stati Uniti. Ciò potrebbe suggerire che questi turisti siano attratti dall’innovazione delle criptovalute, desiderosi di vivere un’esperienza in un paese dove il BTC viene utilizzato per i pagamenti quotidiani. L’industria turistica di El Salvador potrebbe dunque sfruttare questa opportunità, valorizzando l’importanza crescente del bitcoin come riserva di valore. In futuro, molte imprese potrebbero adeguare le loro proposte per attrarre i turisti interessati al bitcoin, indirizzandoli verso località emblematiche come El Zonte, nota anche come Bitcoin Beach, dove l’adozione della criptovaluta è particolarmente diffusa.

L’imminente amministrazione favorevole alle criptovalute negli Stati Uniti e le sue politiche sul bitcoin potrebbero contribuire a sostenere l’espansione dell’industria turistica di El Salvador. Inoltre, il fatto che El Salvador adotti il dollaro statunitense come valuta fiat ufficiale facilita naturalmente i viaggiatori, riducendo il problema del cambio valuta. In precedenza, Bukele ha attribuito la crescita del turismo al bitcoin, sottolineando che la ripresa del settore dipendeva da due fattori principali: il surf e il bitcoin. Continuerà a promuovere il BTC come uno degli aspetti fondamentali per attrarre ulteriori turisti cripto nel paese.

Recentemente, sui social media, il Presidente Nayib Bukele ha suggerito la possibilità di acquisire alcune di queste criptovalute per il suo paese, sfruttando il recente abbassamento dei prezzi del mercato per acquistare ulteriori BTC. A meno di un cambio di regime, che al momento sembra improbabile dato che Bukele ha quasi il 90% di sostegno pubblico, sembra che El Salvador sarà intrecciato con le sue politiche sul bitcoin per un bel po’ di tempo. El Salvador è diventato ormai uno dei primi stati-nazione ad abbracciare quasi completamente il bitcoin come parte della sua politica economica.