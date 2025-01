John Elkann nel CdA di Meta

John Elkann, amministratore delegato di Exor e presidente di Stellantis e Ferrari, è stato nominato membro del consiglio di amministrazione di Meta, la società madre di Facebook, Instagram e WhatsApp. L’annuncio è stato dato da Mark Zuckerberg, fondatore e CEO di Meta, che ha sottolineato come l’esperienza di Elkann nella gestione di grandi aziende globali apporterà una preziosa prospettiva internazionale al consiglio.

Elkann ha espresso il suo entusiasmo per la nomina, dichiarandosi “onorato di poter contribuire al futuro di una delle aziende più significative del XXI secolo” e pronto a offrire la sua “esperienza globale e una prospettiva di lungo termine” in un momento in cui Meta continua a spingere i confini dell’innovazione e della tecnologia.

Oltre a Elkann, sono stati nominati nel consiglio di amministrazione di Meta anche Dana White, presidente e CEO dell’Ultimate Fighting Championship (UFC), e Charlie Songhurst, investitore tecnologico ed ex dirigente di Microsoft. Zuckerberg ha evidenziato come ciascuno dei nuovi membri porterà competenze uniche che aiuteranno Meta a sfruttare le opportunità future nell’ambito dell’intelligenza artificiale, dei dispositivi indossabili e del futuro dei social media.

La nomina di Elkann riflette l’interesse crescente di Exor verso il settore tecnologico. Nel 2022, la holding ha lanciato Vento, un programma di accelerazione per startup con sede a Torino, che ha già investito in oltre 60 nuove imprese. Questa strategia mira a integrare le nuove tecnologie negli interessi diversificati del gruppo, che spaziano dall’automotive all’editoria, dalla moda all’elettronica di consumo.

L’ingresso di Elkann nel consiglio di amministrazione di Meta rappresenta un passo significativo verso una maggiore collaborazione tra l’industria tecnologica statunitense e le grandi realtà industriali europee. La sua presenza potrebbe facilitare sinergie tra i settori tradizionali e le nuove tecnologie, contribuendo a plell’innovazione a livello globale.