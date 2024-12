La Resilienza Cinese: sfide economiche in un periodo di cambiamento.

Il crollo del mercato immobiliare ha causato un importante arresto alla crescita economica della

Repubblica Popolare Cinese. Il mercato immobiliare aveva rappresentato un propulsore cruciale della crescita economica della Cina: basti pensare che nel 2020, circa il 29% del PIL cinese dipendeva dal Real Estate. Ed è stato proprio tra il 2020 e il 2021 che sono arrivati i primi problemi con il crollo della

seconda maggiore società immobiliare cinese per vendita di appartamenti.

Il default di Evergrande nel 2021 ha scosso profondamente l’economia. L’azienda aveva intenzione di penetrare in nuovi mercati, come quello delle auto elettriche e dei parchi a tema: dopo l’emergenza Covid-19, aveva richiesto prestiti per 330 miliardi di dollari. La grande battuta d’arresto è poi arrivata dal governo cinese che, per controllare il debito, aveva adottato delle politiche restrittive.

Queste dinamiche hanno innescato un effetto domino, costringendo Evergrande a liquidare numerosi asset per riuscire a coprire gli interessi sui debiti accumulati. Il caso Evergrande ha fatto da apripista alle difficoltà del settore immobiliare cinese: attualmente sia le compagnie immobiliari che gli investitori privati sono fortemente indebitati e hanno problemi di liquidità.

L’annuncio

Per la prima volta dopo 14 anni, il governo cinese ha annunciato un epocale cambiamento nella

sua politica economica, dichiarando l’adozione di una strategia di politica monetaria “moderatamente espansiva” e una politica fiscale più espansiva per il 2025. Una decisione simile era stata adottata a fine 2008, per far fronte alla crisi dei mercati globali. L’annuncio arriva dopo la riunione dell’organo collegiale di vertice del Partito comunista cinese, il Politburo.

Quest’ultimo ha approfondito le manovre economiche da adottare nel 2025, affermando che la Cina adotterà una politica fiscale che sarà “più proattiva” con il fine ultimo di “stabilizzare i mercati immobiliari e azionari”. Gli analisti hanno definito queste dichiarazioni epocali e senza precedenti. È chiaro che si tratta di una vera a propria mossa strategica contro le novità provenienti dalla Casa Bianca.

Sul fronte americano

Il ritorno di Donald Trump porta con sé il timore di una nuova guerra commerciale contro la seconda economia più grande al mondo, sulla scia della prima presidenza. La guerra commerciale lanciata dal presidente americano durante il suo primo mandato (2017- 2021) ha inasprito ancora di più i rapporti.

Attualmente, Trump minaccia di imporre tariffe del 60% sulle importazioni statunitensi di beni cinesi. La Cina – che, da un lato, si trova in un momento delicato per la sua crescita economica – sta sicuramente dimostrando resilienza e moderazione, senza però nascondere un approccio più espansivo.



Il presidente cinese Xi Jinping, dopo essersi congratulato con il Tycoon americano ha dichiarato che “la storia ha dimostrato che la Cina e gli Stati Uniti traggono vantaggio dalla cooperazione e perdono dallo scontro”. Dunque, se da una parte Pechino punta a stabilizzare i suoi mercati interni e a stimolare la crescita attraverso misure fiscali e monetarie più espansive; dall’altra, Washington sembra pronta a riaccendere il confronto commerciale, con tariffe e dazi punitivi e strategie protezionistiche. Le due potenze riusciranno a trovare una linea di compromesso o l’esasperazione delle rivalità darà vita a una nuova era di frammentazione economica del commercio globale? Non resta che attendere i prossimi sviluppi.