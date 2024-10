La Ministra dell’Agricoltura colombiana a Roma per lo sviluppo agricolo e rurale

Martedì 22 ottobre, la Ministra dell’Agricoltura e dello Sviluppo Rurale della Colombia, Martha Viviana Carvajalino, ha incontrato il Sottosegretario di Stato al Ministero delle Politiche Agricole, della Sovranità Alimentare e delle Foreste italiano, Patrizio Giacomo La Pietra. Tra i partecipanti vi erano anche l’Ambasciatrice della Colombia presso la Repubblica Italiana, Ligia Margarita Quessep, e il Consigliere del Gabinetto del Ministro, Dott.ssa Itayosara Rojas. L’incontro si è concentrato sulla complementarità dei settori agricoli dei due Paesi, soprattutto nelle zone di interesse comune, come le filiere ortofrutticole, e sull’importanza del trasferimento di conoscenze e tecnologie nel settore agroindustriale, sottolineando il potenziale della cooperazione tecnica per migliorare la competitività di entrambe le nazioni.

Già lunedì 21, Carvajalino aveva presentato al Comitato per la Sicurezza Alimentare della FAO la proposta del governo colombiano di ospitare la II Conferenza Internazionale sulla Riforma Agraria nel 2026. Nello sviluppo di questo comitato, il Ministro Carvajalino ha indicato che in questi tempi la nostra società deve affrontare grandi sfide per ottenere garanzie sufficienti per i diritti degli uomini e delle donne e quindi devono esserci linee guida e azioni per raggiungere obiettivi comuni come sradicare la povertà, proteggere il pianeta e porre fine alla fame nel mondo. Questi propositi, secondo il ministro, rientrano nell’obiettivo comune di superare l’esclusione sociale e l’elevata vulnerabilità dei più esposti, come, in molti casi, le popolazioni indigene, le comunità nere e gli agricoltori. Di fronte a queste disuguaglianze, il Ministro dell’Agricoltura colombiano ha affermato che è necessario procedere verso la fine della povertà, superare l’insicurezza alimentare e garantire un’alimentazione adeguata a tutta l’umanità.

Per questo, il governo colombiano ha proposto al CSA di tenere la Seconda Conferenza Internazionale sulla Riforma Agraria e lo Sviluppo Rurale (CIRADR) +20 nel 2026. Carvajalino ha sottolineato come, attraverso questa conferenza, sia possibile rivedere all’interno della comunità globale come portare avanti un’azione collettiva che evidenzi l’importanza della sicurezza nel possesso della terra per affrontare efficacemente le molteplici crisi che colpiscono i nostri paesi.