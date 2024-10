Honduras. Incontro sul nuovo clima di investimenti

Il 24 ottobre 2024, alle ore 11, presso la sede dell’IILA (Organizzazione Internazionale Italo-Latino Americana) a Roma, si terrà un evento dedicato al clima di investimenti in Honduras e alle strategie 2024-2025. Questo seminario fa parte di un impegno più ampio dell’IILA per promuovere le opportunità di sviluppo e investimenti sostenibili tra Italia e i Paesi latinoamericani.

L’Honduras è uno dei Paesi con cui l’Italia intrattiene importanti relazioni nel contesto dell’IILA, con un focus su investimenti in settori strategici come l’agricoltura sostenibile, energie rinnovabili, e infrastrutture. Questo evento è un’opportunità per esplorare nuovi canali di cooperazione economica e attrarre investimenti italiani verso il Paese centroamericano, in linea con gli obiettivi di crescita e sostenibilità che l’IILA supporta​​.

L’IILA è un’organizzazione che promuove la cooperazione socio-economica, scientifica e culturale tra Italia e i paesi dell’America Latina, come l’Honduras, facilitando progetti nei settori del turismo, sviluppo sostenibile e cooperazione economica​. L’IILA è inoltre attiva nel promuovere l’integrazione regionale e la cooperazione tra imprese, attraverso iniziative come il Forum PMI e la Conferenza Italia-America Latina e Caraibi, creando ponti tra le due aree geografiche per incoraggiare scambi commerciali e culturali​.

L’Honduras è uno dei paesi più poveri dell’America Latina, con alti livelli di povertà e disuguaglianza sociale. Circa il 73% della popolazione vive in condizioni di povertà, mentre oltre il 50% vive in povertà estrema, con meno di 2 dollari al giorno​. Una larga parte della popolazione è disoccupata o sottooccupata, con un’economia fortemente dipendente dal settore agricolo e dal lavoro informale. Con un occhio di riguardo al futuro di questo paese, quelli promossi dall’IILA sono, dunque, progetti tesi a migliorare la situazione attraverso programmi di sviluppo sostenibile e investimenti internazionali.