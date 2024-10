A Padova la Green Logistics Expo 2024

La Green Logistics Expo giunge alla sua terza edizione, che si terrà a Padova dal 9 all’11 ottobre. È l’unico appuntamento fieristico B2B che mette in relazione gli Operatori Logistici e il Mondo della Produzione, della Distribuzione e del Commercio.

Il Salone Internazionale della Logistica Sostenibile

All’interno del Green Logistics Expo di Padova consentirà a responsabili logistici e ai rappresentanti della logistica e della pubblica amministrazione di prender parte ad un incontro di idee dinamico e fiorente. Il Salone darà l’occasione ai partecipanti di scoprire le ultime innovazioni nel campo della logistica sostenibile, conoscere le tecnologie all’avanguardia e le pratiche aziendali che riducono l’impatto ambientale delle operazioni logistiche. La partecipazione all’evento offrirà, inoltre, la preziosa occasione di incontrare professionisti del settore, esperti e aziende leader nell’ambito della logistica verde. Il networking è, infatti, fondamentale per lo scambio di conoscenze, la creazione di collaborazioni e l’identificazione di nuove opportunità di business. Inoltre, nel corso dei workshop e seminari dell’evento, gli esperti e i relatori presenti alla Green Logistics Expo condivideranno conoscenze approfondite sulle practices e le sfide nel campo della logistica sostenibile.

I temi dell’evento

I temi principalmente dibattuti ed approfonditi all’interno del Green Logistics Expo 2024 di Padova serviranno ad accompagnare la logistica nel suo percorso di piena maturazione e metterla in presa diretta con l’impresa vede in mostra i leader dell’intermodalità ferroviaria e del trasporto merci, della logistica per l’impresa e della portualità, dell’e-commerce e della governance urbana. Tra questi, si parlerà di l’intermodalità europea, della creazione di una City Logistics legata al digitale e a un design efficiente e sostenibile, dei “Grandi magazzini” in armonia con l’ambiente circostante e dell’Intelligenza Artificiale.