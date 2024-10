Uruguay-El Salvador: firmato un accordo bilaterale sul trasporto aereo

Il governo di El Salvador e dell’Uruguay hanno firmato un accordo sul trasporto aereo a margine della 79ma assemblea delle Nazioni Unite, in corso a New York. Lo riferisce una nota del ministero degli Esteri dell’Uruguay, spiegando che si tratta “di un accordo di ultima generazione in materia di cieli aperti e libera concorrenza tra le imprese aeree di entrambi i Paesi”.

L’accordo è stato siglato dalla viceministra degli Esteri di El Salvador, Adriana Mira, e dal sottosegretario agli Esteri dell’Uruguay, Nicolas Albertoni in carica dal 2022. “Abbiamo firmato questo accordo per rafforzare le relazioni con il mondo, ampliare la connettività del Paese e i legami commerciali con partner strategici”, ha scritto Mira in una nota su X (piattaforma social ex twitter), aggiungendo che la firma porterà maggiore turismo e nuovi investimenti nell’industria aeronautica, oltre a creare posti di lavoro.

In questa direzione, il suddetto accordo faciliterà le operazioni tra queste destinazioni e progetta l’apertura di nuove vie di collegamento, che contribuiranno anche al riavvicinamento e al rafforzamento delle relazioni tra i due Paesi, attraverso la mobilità delle persone e delle merci.



La diplomatica salvadoregna ha aggiunto che la firma di questo strumento avviene nel quadro della politica dei cieli aperti promossa dal governo del presidente Nayib Bukele, con l’obiettivo di aumentare la connettività del paese con diverse destinazioni nel mondo, al fine di promuovere le imprese e altri progetti produttivi, oltre ad attrarre turisti. Allo stesso modo, offre la possibilità di continuare a sviluppare la nostra industria aeronautica, un settore sempre più fiorente, sul quale l’attuale amministrazione scommette come parte della sua strategia di crescita economica.



“El Salvador considera il trasporto aereo un motore fondamentale per diversi settori produttivi. Questo accordo apre la porta a nuovi investimenti nell’industria aeronautica, nel turismo e nella creazione di posti di lavoro, il tutto all’interno di un quadro giuridico sicuro e stabile”, ha affermato la Vice-cancelliera Mira.

Articolo a cura di Bernardo Mancini