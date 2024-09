Rome Startup Week: innovazione, AI e opportunità

Si è aperta oggi la tanto attesa Rome Startup Week, un evento che riunisce imprenditori, investitori e innovatori da tutto il mondo per esplorare le potenzialità delle nuove tecnologie. Organizzato presso il suggestivo Gazometro di Roma e sponsorizzato da Seeweb, l’evento promette di essere un punto di riferimento per l’ecosistema delle startup italiane e internazionali. La prima giornata ha visto un’affluenza straordinaria, con almeno 5.000 partecipanti provenienti da vari paesi, confermando il ruolo strategico di Roma nel panorama globale dell’innovazione.

L’obiettivo centrale di questa settimana dedicata all’imprenditorialità tecnologica è quello di favorire l’incontro tra le startup locali e i mercati dei capitali globali, offrendo loro una piattaforma di visibilità e confronto con le best practice internazionali. Si tratta non solo di una vetrina per le giovani imprese emergenti, ma di un vero e proprio punto di contatto tra innovatori e investitori, volto a facilitare lo sviluppo di progetti ad alto potenziale.

La Rome Startup Week è strutturata in oltre 50 eventi, tra cui panel, tavole rotonde, workshop e presentazioni, che coinvolgeranno ben 30 delegazioni internazionali. I temi trattati nei vari incontri sono altamente strategici, con un focus su sette settori chiave dell’innovazione: Cybersecurity e Intelligenza Artificiale, AgriFoodtech, Spacetech, Cleantech, Infratech & Mobility, IndustryTech e Health, Biotech & Life Science. Questi temi sono al centro delle sfide e delle opportunità che il mondo delle startup affronta oggi, offrendo un’ampia gamma di prospettive e strumenti per chi vuole investire o avviare un progetto tecnologico.

Tra gli ospiti di rilievo, Piero Savastano e Paolino Madotto hanno catalizzato l’attenzione con una dimostrazione pratica delle applicazioni dell’Intelligenza Artificiale. Savastano ha illustrato come sia possibile costruire un progetto di AI privato su misura, utilizzando soluzioni come Stregatto o Cheshire Cat AI di Seeweb, dimostrando come queste tecnologie possano essere applicate in contesti aziendali per migliorare l’efficienza e la produttività. Madotto, invece, ha mostrato come gestire in modo efficiente i documenti aziendali e della pubblica amministrazione, utilizzando soluzioni di private AI integrate con servizi di inferenza erogati da Seeweb.

La partecipazione di figure di spicco come Marco Cristofanilli, Head of AI Cloud di Seeweb, ha ulteriormente sottolineato l’importanza dell’Intelligenza Artificiale nel panorama delle startup italiane. Cristofanilli ha spiegato come le soluzioni cloud di Seeweb siano alla base di molte delle applicazioni AI presentate durante l’evento, mettendo in risalto l’importanza di infrastrutture efficienti e sostenibili per progetti di questo tipo.

Un momento particolarmente atteso sarà la sessione del 20 settembre, che vedrà Antonio Baldassarra, CEO di Seeweb, intervenire sul Main Stage con un talk dal titolo “The Future of Digital: AI, Cybersecurity and Web3”. Baldassarra ha sottolineato l’importanza delle startup innovative nel contesto dell’AI, spiegando come queste realtà siano in grado di lavorare concretamente sui dataset con machine learning per portare benefici non solo alle aziende, ma anche alla pubblica amministrazione, che si trova a dover gestire grandi quantità di dati. L’obiettivo, ha spiegato Baldassarra, è di valorizzare questi dati per migliorare la produttività e favorire l’innovazione.

Infine, sempre il 20 settembre, si terrà la premiazione dell’hackathon “Entering The Global Market With AI”, organizzato da Seeweb in collaborazione con Codemotion e patrocinato da SACE. Questa competizione creativa ha lo scopo di sviluppare un sistema di Private AI conversazionale basato su modelli di linguaggio open source, destinato a supportare le PMI nel loro percorso di internazionalizzazione. Gli sviluppatori utilizzeranno infrastrutture cloud GPU messe a disposizione da Seeweb, dimostrando come l’innovazione tecnologica possa davvero fare la differenza nell’espansione delle piccole e medie imprese italiane sul mercato globale.

In conclusione, la Rome Startup Week si conferma un evento imperdibile per chiunque sia interessato al mondo delle startup e dell’innovazione, offrendo un’opportunità unica di networking e crescita in un contesto altamente internazionale e dinamico.