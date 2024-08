La “Settimana del Business della Moldova 2024”, il più importante evento economico dell’anno, si terrà dal 16 al 20 settembre in diverse regioni della Repubblica di Moldova. Con oltre mille partecipanti attesi, l’edizione di quest’anno si presenta con il motto “Repubblica di Moldova – La tua prossima destinazione per investimenti”, puntando a consolidare il paese come un punto di riferimento per gli investitori internazionali.

Per cinque giorni, le città di Chișinău, Bălți, Edineț e Ungheni ospiteranno discussioni approfondite sul clima degli investimenti, l’attrazione di fondi e lo sviluppo di partnership sostenibili. Tra i temi principali trattati durante l’evento ci saranno Tecnologia dell’Informazione e della Comunicazione, industria agroalimentare, automobili ed elettronica, farmaceutica e turismo medico, energia e infrastrutture, turismo e industria vinicola, e immobiliare non residenziale. Quest’anno, particolare attenzione sarà rivolta alla promozione del brand nazionale, ai progressi compiuti, ai progetti futuri e agli investimenti.

Dumitru Alaiba, Vice Primo Ministro e Ministro dello Sviluppo Economico e della Digitalizzazione, ha dichiarato: “La Repubblica di Moldova ha molto da offrire agli investitori! La Settimana del Business della Moldova 2024 è l’opportunità perfetta per creare partnership preziose ed esplorare le opportunità uniche che il nostro paese offre. Invitiamo uomini d’affari, investitori stranieri e locali a unirsi a noi. Sarà informativo e utile. Inoltre, la Settimana del Business della Moldova è un’opportunità unica per scoprire come la Repubblica di Moldova può essere il tuo punto di partenza per il successo negli affari.”

L’evento sarà un’occasione per presentare i nuovi profili di investimento e le opportunità di collaborazione che si aprono per la Repubblica di Moldova con l’avvio dei negoziati di adesione all’UE. Natalia Bejan, Direttore Generale dell’Agenzia Invest Moldova, ha sottolineato l’importanza di questa edizione: “Alla Settimana del Business della Moldova 2024 riveleremo come uno dei paesi più piccoli del mondo è diventato un giocatore significativo nel mercato globale. Unitevi a noi per scoprire come la Moldova è riuscita a entrare tra i principali esportatori di vino, produce l’1% dei componenti per auto del mondo, fornisce elettronica per il trasporto pubblico in oltre 140 città del mondo, e si posiziona nella top 10 globale per l’esportazione di uva, prugne, mele, noci e ciliegie.”

L’invito è esteso a tutti i partner, attuali e potenziali investitori, a partecipare dal 16 al 20 settembre a Chișinău e in altre tre regioni della Moldova. Questo evento completo offrirà una panoramica sul potenziale economico del paese, illustrando i progressi, i progetti in corso e le vaste opportunità ancora disponibili.

La “Settimana del Business della Moldova” è un evento annuale organizzato dall’Agenzia Invest Moldova in collaborazione con partner per lo sviluppo e istituzioni pubbliche centrali. Questo evento riunisce investitori stranieri, imprenditori locali e internazionali, uomini d’affari, esperti economici, analisti, rappresentanti di istituzioni statali e membri di missioni diplomatiche accreditate nella Repubblica di Moldova.

La “Settimana del Business della Moldova” serve al Governo della Repubblica di Moldova come strumento per informare la comunità degli investitori e altre parti interessate sugli ultimi progetti legislativi e regolatori nel campo economico. Durante l’evento, saranno presentate anche le misure adottate per migliorare il clima imprenditoriale e le condizioni di investimento, le riforme e le opportunità, nonché le statistiche sul commercio estero del paese. Dal suo esordio nel 2014, la Settimana del Business della Moldova ha consolidato la sua importanza come piattaforma strategica per lo sviluppo economico e l’attrazione di investimenti.

Per ulteriori informazioni, si prega di contattare:

Agenzia Invest Moldova – doina.guzun@invest.gov.md, +37378203879