Continuano gli incontri positivi tra Giappone e UE per l’Accordo di partenariato economico

Il 16 luglio, a partire dalle 18:45, durante la loro visita in Italia per partecipare alla riunione dei ministri del Commercio del G7, Kamikawa Yoko, Ministro degli Affari Esteri del Giappone, e Valdis Dombrovskis, Vicepresidente esecutivo della Commissione europea, hanno co-presieduto la quinta riunione del Comitato congiunto istituito nell’ambito dell’Accordo di partenariato economico (APE) Giappone-UE.



All’inizio, il Ministro Kamikawa ha espresso il piacere di incontrarsi di nuovo così presto dopo il Dialogo economico ad alto livello Giappone-UE di maggio e si è rallegrata per la costante attuazione dell’APE Giappone-UE in vari settori, in occasione del suo quinto anniversario.

Nel dettaglio, il Ministro Kamikawa ha chiesto all’UE di spiegare e rispondere attentamente alle imprese in merito alle sue normative avanzate, nell’ottica di un continuo sviluppo del commercio tra Giappone e UE. Ha sottolineato la necessità di ascoltare le parti interessate, comprese le aziende giapponesi e di adottare misure appropriate, in particolare per quanto riguarda il regolamento sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio (PPWR), i regolamenti sui gas fluorurati ad effetto serra e il meccanismo di aggiustamento delle frontiere per il carbonio (CBAM).



Inoltre, sulla base del Vertice del G7 in Puglia, i copresidenti hanno avuto uno scambio di opinioni su questioni di sicurezza economica, tra cui la gestione della sovracapacità, il rafforzamento delle catene di approvvigionamento, il mantenimento e il rafforzamento del regime commerciale multilaterale con l’OMC al centro, anche attraverso la cooperazione all’interno dell’OCSE. Entrambe le parti hanno confermato l’importanza della cooperazione tra Paesi che la pensano allo stesso modo e attraverso le organizzazioni competenti per affrontare le varie sfide della comunità internazionale.