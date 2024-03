BTP Valore 2024, analisi dell’opportunità per i piccoli risparmiatori

I BTP Valore febbraio 2024 aprono le porte agli investitori di piccola scala, con un investimento minimo accessibile, capitale garantito e modalità di sottoscrizione semplici. Il 1° marzo 2024 si è conclusa la fase di emissione, iniziata lo scorso 26 febbraio, della terza edizione del BTP Valore. Questi Buoni del Tesoro Pluriennali sono stati emessi dal Ministero dell’Economia e delle Finanze e annunciati per la prima volta l’8 maggio 2023.

Perché se n’è parlato così tanto?

Innanzitutto, perché i BTP sono acquistabili dai piccoli risparmiatori individuali, dunque utenti retail, con un investimento minimo pari a mille euro e modalità di sottoscrizione molto semplici. Basta recarsi presso sportelli bancari o uffici postali. Si può effettuare la sottoscrizione anche mediante servizio di home banking, in alcuni casi e con conto abilitato al deposito titoli. I BTP Valore 2024 hanno una durata di sei anni, con scadenza fissata per febbraio 2030. I Buoni del Tesoro Pluriennale Valore si distinguono dai BTP tradizionali per una serie di caratteristiche. Innanzitutto, le cedole del BTP valore sono crescenti e in aumento nel corso della durata del titolo: la cedola sarà pagata ogni tre mesi, con rendimento minimo prefissato del 3,25% per i primi tre anni e del 4% per i successivi tre anni. Al termine della fase di collocamento sarà comunicato il tasso di rendimento effettivo, il quale potrebbe essere ancora più alto rispetto all’annunciato tasso minimo del 3,25%, condizioni di mercato permettendo. In secondo luogo, è riconosciuto un incentivo supplementare al momento del rimborso finale per gli investitori che conservano il titolo per l’intera durata prevista, senza venderlo. L’ extra premio fedeltà, pari allo 0,7%, è riservato a coloro che conserveranno l’emissione in corso di collocamento fino alla naturale scadenza. Inoltre, non sono previste commissioni bancarie per gli investitori che acquistano il titolo all’emissione. Anche nel caso in cui si decida di vendere il titolo, potrebbe configurarsi uno scenario di convenienza.

Nell’ipotesi in cui la Banca Centrale Europea abbassi il rendimento, i prezzi dei titoli di Stato saliranno. In questo caso, ci potrebbe essere un notevole profitto per gli investitori che decidano di vendere il BTP a metà strada. L’inflazione e l’andamento dei prezzi saranno elementi da non sottovalutare, correlati al fattore rischio. Nonostante il rendimento sia fisso e le condizioni si prospettino favorevoli, bisogna considerare il caso limite in cui lo Stato italiano possa entrare in default e non essere in grado di pagare gli interessi e restituire il capitale prestato. Considerando i recenti feedback delle agenzie di rating come Moody’s, è chiaro che si tratta di una possibilità alquanto remota. Il rischio di mercato, invece, è influenzato dalle decisioni di politica interna e delle strategie future della Banca Centrale Europea. I dati delle precedenti due edizioni sono stati favorevoli: fra giugno e ottobre sono stati raccolti circa 35,38 miliardi di euro con poco meno di 1,3 milioni di contratti. Questo ha comportato un trend positivo dei titoli di Stato nei portafogli degli italiani: i risparmiatori sono stati i principali acquirenti del 2023 e le famiglie detengono, ad oggi, una notevole porzione del debito pubblico.

Dal punto di vista fiscale, per il BTP Valore è prevista la tassazione agevolata al 12,5 %. Il titolo non è soggetto a imposte di successione. I risultati dei primi giorni di emissione del BTP Valore 2024 sono stati positivi e la sottoscrizione nei primi quattro giorni ha sfiorato i 19,63 miliardi di euro. La sicurezza dell’investimento, la formula di buoni a capitale garantito e il versamento trimestrale delle cedole sono senz’altro i fattori di successo di questo risultato.