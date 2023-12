Maria Catena Ingria Lupoi: la Capitana coraggiosa

Capitana Coraggiosa, edito per Rubettino, racconta la straordinaria vita di Maria Catena Ingria Lupoi e la rivoluzionaria storia dietro la sua farmacia “Igea”. Questo viaggio affascinante si snoda attraverso le pagine di un’opera imprenditoriale che ha sfidato lo status quo, introducendo un nuovo approccio alla salute e al servizio farmaceutico. Il titolo stesso, “Capitana Coraggiosa”, è un inno alla determinazione e al coraggio dell’autrice nel ridefinire il concetto di farmacia.

La storia racconta del “Modello Igea”, un caso imprenditoriale disruptivo che ha rivoluzionato il sistema farmaceutico italiano. L’autrice delinea la filosofia alla base di questo modello, sottolineando la centralità del servizio al cliente e l’utilizzo di pratiche innovative ancor prima che diventassero standard del settore. Concetti come “innovazione e distintività, centralità del servizio al cliente, utilizzo di sistemi di qualità” evidenziano i pilastri su cui si è basata la trasformazione di una piccola farmacia in un’impresa con 160 dipendenti, operante 24/7.

Il richiamo al romanzo “Capitani Coraggiosi” di Kipling si rivela significativo, in quanto Harvey diventa una metafora della crescita e della redenzione. La determinazione di Harvey a diventare parte della goletta, a farsi conoscere e rispettare dai compagni di bordo, riflette il percorso di trasformazione della farmacia “Igea”. Il titolo “Capitana Coraggiosa” acquisisce così un significato profondo, collegando la storia dell’autrice a quella di Harvey e trasmettendo il messaggio di crescita e cambiamento.

Una sezione chiave del libro è dedicata all’idea della “goletta” come palestra in cui crescere mettendosi alla prova. L’autrice collega questa metafora all’esperienza odierna di Farmacia Igea, riflettendo sul duro contesto in cui si trova la nuova generazione. I giovani di oggi sono sballottati tra molteplici messaggi scoraggianti, e il libro diventa così un messaggio dedicato a loro, un’ispirazione per affrontare un mondo più complesso rispetto a quello affrontato dalle generazioni precedenti.

Il percorso imprenditoriale di Maria Catena Ingria Lupoi è descritto in modo dettagliato, evidenziando le sfide incontrate nel trasformare una farmacia tradizionale in un’impresa moderna. La resistenza al cambiamento è palpabile, ma la determinazione a mantenere la farmacia come un luogo di consiglio, informazione e assistenza prevale. L’autrice sottolinea il fascino di poter fare qualcosa per aiutare il prossimo, una motivazione che l’ha spinta a dedicarsi alla professione farmaceutica.

Il passaggio da una farmacia tradizionale a un modello straordinario è enfatizzato attraverso l’espansione degli orari di apertura. La lotta per ottenere l’autorizzazione per rimanere aperti durante l’ora di pranzo diventa un simbolo della dedizione alla pubblica utilità e all’estensione dell’esigenza di servizio. La farmacia diventa così un “porto sicuro” per la clientela, offrendo servizi essenziali in orari comodi.

La scelta di un arredamento minimale e moderno, seppur inizialmente considerato trasgressivo, riflette l’approccio innovativo della farmacia “Igea”. La varietà di prodotti offerti, la possibilità di scelta e la trasparenza dei prezzi consolidano la farmacia come un punto vendita moderno e conveniente. La resistenza alle convenzioni tradizionali diventa una chiave per il successo del “Modello Igea”.

Parole come “Cura, Vita, Benessere, Salute, Gioia, Energia, Vitalità, Equilibrio, Serenità, Vigore, Forma”, illuminate nelle insegne luminose, diventano un richiamo incessante alla missione della farmacia, sottolineando l’impegno verso il benessere e la salute dei clienti.

L’autrice condivide anche sfide future, come l’idea di inserire uno spazio medico all’interno della farmacia per ridurre gli affollamenti nei pronto soccorso degli ospedali. Questa prospettiva futura evidenzia l’approccio proattivo della farmacia nel cercare costantemente di migliorare e adattarsi alle esigenze della comunità.

In conclusione, “Capitana Coraggiosa” non è soltanto la cronaca di un’iniziativa imprenditoriale straordinaria, ma un inno vibrante alla vita e un messaggio dedicato ai giovani che affrontano le sfide di un mondo in continuo mutamento. La trasformazione della Farmacia Igea, guidata dalla determinazione e dall’innovazione, diventa una guida motivazionale per chiunque cerchi di abbracciare il cambiamento e perseguire il successo imprenditoriale. La storia di Maria Catena Ingria Lupoi si erige come un’ispirazione a solcare le acque sconosciute della vita con coraggio, dedizione e una costante attenzione al servizio al cliente.

A cura di Stefano Costantini