Instant Finance, la finanza per tutti

“La finanza e l’economia, semplici, comprensibili, indispensabili per tutti” è il sottotesto che troviamo sulla copertina di “Instant Finance”, libro scritto e pensato dalla società leader nell’informazione e nell’educazione economica-finanziaria per i giovani: Starting Finance. Un tipo di approccio, da parte di quest’ultima, innovativo nel trattare un argomento che può risultare complesso. Partendo da esempi della vita di ogni giorno che ognuno di noi vive quotidianamente, il libro cerca di educare le nostre scelte economiche, per evitare errori o incomprensioni, che possano mettere in discussione il nostro benessere individuale o familiare. Nell’insegnare determinate nozioni, il linguaggio che viene utilizzato è accessibile a tutti, rimanendo chiaro e immediato. Passaggio fondamentale, soprattutto, per via di altri testi dello stesso genere scritti e pensati esclusivamente per chi studia e approfondisce il tema e che tende ad escludere una netta maggioranza di eventuali lettori.Dagli errori, spesso, si impara e da questo “manuale”, oltre ad arginare eventuali sbagli, vengo fornite le basi per creare delle vere e proprio occasioni, anche sotto l’aspetto economico, oltre che quello individuale. Leggere, capire e approfondire è fondamentale anche per una sicurezza personale, in un mondo in continua evoluzione, è importante sapersi riparare da intemperie e poter navigare in serenità in una società caratterizzata da un sistema previdenziale fragile. Diviso in otto capitoli, per un totale di duecentocinquanta pagine si cerca di abbattere stereotipi e delineare un sentiero chiaro e percorribile in un campo con così pochi punti di riferimento a cui aggrapparsi. Starting Finance è una start-up, nata nel 2017, partita dai classici post di Facebook, fino a diventare la più grande community italiana di educazione e informazione finanziaria per under 35. Il libro, edito per Gribaudo, è frutto, infatti, discussioni, incontri e seminari tenuti in tutta Italia con studenti e ragazzi curiosi di affacciarsi su questo universo. Useranno quattro amici storici, ognuno con un ruolo e approccio economico diverso, come guida per il lettore nella comprensione di alcuni esempi. Uno dei protagonisti, Alberto, viene descritto come spendaccione con un ottimo lavoro, ottima retribuzione, ma il suo motto è “I soldi esistono per essere spesi” e seguiremo il suo tragitto per giungere ad una consapevolezza maturata durante il viaggio nel mondo finanziario, proveremo ad ottenere skills e pratiche per un nostro tornaconto personale.