Tra terra e progetto: Ugo La Pietra alla Casa degli Artisti per l’Art Week 2026
Bianca Ricci
- Cultura

Tra terra e progetto: Ugo La Pietra alla Casa degli Artisti per l’Art Week 2026

Tra terra e progetto: Ugo La Pietra alla Casa degli Artisti per l’Art Week 2026

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Cultura - 31 Marzo 2026

di Bianca Ricci

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