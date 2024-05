La Costa Rica esporta la sua arte a Roma

Molti critici ritengono che l’arte in Costa Rica sia ancora in fase di sviluppo, per alcuni paesi dell’America Latina, l’arte è il prodotto della sofferenza e delle tensioni sociali vissute dalla popolazione.

La scena artistica è in continua crescita in Costa Rica di seguito alcuni artisti famosi come Gonzalo Morales Saurez, Rafa Fernández, Fernando Carballo, e scultori come Ibo Bonilla e Jorge Jimenez Deredia fanno apprezzare l’Arte in Costa Rica e nel resto del Mondo.

La Costa Rica rappresenta un mosaico culturale prodotto dalle forti influenze di diverse mescolanze tra gruppi etnici, costumi e tradizioni folcloristiche, attraverso le quali si integrano la cultura spagnola, portata dai colonizzatori; le culture dei nativi americani e caraibici, proprie del loro enclave geografico; la cultura africana, portata dagli schiavi e quella giamaicana, proveniente dall’immigrazione, legata alla costruzione della ferrovia e alle piantagioni di banane; la cultura della pampa guanaca e quella tipica dei campesinos agricoltori.

D’altronde questo Paese ha una vita culturale moderna, incentrata attorno al cinema, al teatro, alla danza, ai concerti, alle biblioteche e ai numerosi musei sparsi per il Paese.

Il collettivo artistico della Costa Rica “MerchArt”, rappresentato dalla sua direttrice Irene Antillón, espone tre mostre in tre diverse città d’Italia: la prima sarà l’8 maggio 2024, presso la prestigiosa Organizzazione Internazionale Italo-Latino Americana (IILA) a Roma, dove 27 artisti costaricensi riuniranno le loro opere per condividerle con il pubblico italiano, la mostra è intitolata “PITTORI STRANIERI – Costa Rica”. La seconda e la terza mostra si terranno rispettivamente il 10 maggio presso la Galleria Santa Chiara del CIVICO 25 ad Assisi e il 18 maggio presso il Museo Diocesano e Capitolare di Terni, entrambe sotto il titolo “ITALIA CHIAMA COSTA RICA”.

Tutte e tre vedranno la partecipazione di altri 33 artisti. Con un totale di 60 pittori, la cui partecipazione è stata dichiarata di interesse culturale dal governo costaricense, uniranno le loro energie e i loro talenti per mostrare la ricchezza dell’arte costaricense.