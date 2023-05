POP TIME: Una Mostra Esplosiva di Arte Popolare e Contemporanea a Roma

Si è inaugurata il 25 maggio, alle ore 18 presso la Galleria MZ ARTE a Roma, in via Nomentana 425/A, la mostra “POP TIME” che rimarrà aperta al pubblico fino al 30 giugno. Questa esposizione offre una visione degli artisti contemporanei, attraverso un percorso ad ampio spettro che mette in confronto diverse generazioni e linguaggi popolari. La dialettica metropolitana esposta si nutre delle inquietudini e delle frenesie dei ritmi urbani, offrendo una rivoluzionaria divulgazione di un linguaggio diventato universale.

Un Viaggio nel Linguaggio Popolare dell’Arte

La mostra “POP TIME” è un’occasione per immergersi nel linguaggio popolare dell’arte contemporanea e scoprire una varietà di artisti eclettici. Dal pioniere della pop-art italiana, Concetto Pozzati, presente alla Biennale di Venezia del 1964, agli artisti emergenti di oggi, questa esposizione offre un’esperienza coinvolgente e stimolante per i visitatori.

Tra gli artisti esposti, emergono le opere graffianti e sensuali di Marco Tamburro e Emilio Leofreddi, che hanno saputo cavalcare le tematiche sociali sin dagli anni ’90. Cleonice Gioia si fa notare con la sua personalità e ironia, mentre Paolo Callipari ci ipnotizza con le sue fotografie suggestive e le sue visioni orientali. Inoltre, la mostra presenta opere di artisti internazionali come Airoh, Lagasse, Dillon Boy e Parscha Mighaweddin, che rappresentano le nuove generazioni di talento.

La mostra “POP TIME” non sarebbe completa senza la presenza iconica di Andy Warhol, che scandisce il tempo con i suoi ritratti e le sue icone, rendendo l’effimero eterno. Gli arazzi con la scritta LOVE di Robert Indiana, diventati un’icona dell’arte pop, sono un’altra attrazione imperdibile.

L’ esposizione sarà aperta al pubblico fino al 30 giugno 2023 presso la Galleria MZ ARTE di Roma, situata in via Nomentana 425/A.