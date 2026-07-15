Dizionario dell’intraducibile: “meraki” la parola greca che descrive il piacere di fare le cose con passione
Micaela Filippi
- Cultura

Dizionario dell’intraducibile: “meraki” la parola greca che descrive il piacere di fare le cose con passione

Una parola dal cuore multietnico che, attraverso la sua storia e il suo significato, racconta qualcosa delle culture che l'hanno tramandata e trasformata nel tempo.

Dizionario dell’intraducibile: “meraki” la parola greca che descrive il piacere di fare le cose con passione

Una parola dal cuore multietnico che, attraverso la sua storia e il suo significato, racconta qualcosa delle culture che l'hanno tramandata e trasformata nel tempo.
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Cultura - 15 Luglio 2026

di Micaela Filippi

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