Dizionario dell’intraducibile: “meraki” la parola greca che descrive il piacere di fare le cose con passione

La parola intraducibile del mese si trova oggi nel dizionario greco, ma il suo viaggio è iniziato molto lontano: è arrivata dal turco, che a sua volta l’aveva presa in prestito dall’arabo. Questo mese scopriamo Meraki, una parola dal cuore multietnico che, attraverso la sua storia e il suo significato, racconta qualcosa delle culture che l’hanno tramandata e trasformata nel tempo.

Origine, significato e storia della parola

Meraki è molto più di una semplice parola: è un modo di vivere e di rapportarsi a ciò che si fa. Le sue origini, inoltre, sono molto più multietniche di quanto si possa immaginare. Contrariamente a quanto si potrebbe pensare, meraki non proviene dal greco antico, ma dal turco. La parola entra nel greco moderno durante il periodo dell’Impero Ottomano e deriva dal termine turco merak, che indica curiosità, interesse vivo e passione. A sua volta, merak è un prestito dall’arabo marāq (مراق), parola che richiama uno stato di inquietudine, desiderio e intensa attenzione.

È però il greco ad aver trasformato e arricchito il significato del termine, spostandolo verso una connotazione profondamente positiva. L’idea di inquietudine lascia spazio a quella di coinvolgimento, dedizione e piacere nel fare qualcosa con tutto sé stessi.

Nell’uso quotidiano, “fare qualcosa con meraki” significa dedicarvisi con passione, cura e attenzione ai dettagli, mettendoci il cuore, la creatività e una parte della propria anima. Non basta svolgere bene un compito: ciò che conta è il coinvolgimento personale, il desiderio di fare le cose nel miglior modo possibile perché lo si vuole davvero.

Foto: Pinterest

La parola è usata spesso per descrivere chi agisce guidato dalla passione più che dal dovere. Si può cucinare un pranzo con meraki, costruire un mobile rifinendone ogni dettaglio, insegnare con entusiasmo o coltivare un giardino con pazienza e dedizione. In tutti questi casi, il valore dell’azione non risiede soltanto nel risultato finale, ma nell’amore e nell’impegno che vi vengono dedicati.

Più che una semplice parola, meraki rappresenta una vera e propria filosofia di vita. Invita a riscoprire il piacere di fare le cose con intenzione, passione e autenticità, non perché si è obbligati, ma perché il processo stesso dà significato e soddisfazione. In fondo, vivere con meraki significa lasciare sempre una parte di sé in ciò che si crea, si costruisce o si dona agli altri.