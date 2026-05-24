Krínomai al tempio Valdese di Roma
Raffaella Roversi
- Cultura

Krínomai al tempio Valdese di Roma

Nella bella chiesa Valdese di Piazza Cavour a Roma, venerdì 22 Maggio 2026, è stato presentato il terzo numero di Krínomai. Rivista italiana di storia e critica delle Arti che coniuga approfondimento, rigore scientifico, qualità estetica e divulgazione.

Krínomai al tempio Valdese di Roma

Nella bella chiesa Valdese di Piazza Cavour a Roma, venerdì 22 Maggio 2026, è stato presentato il terzo numero di Krínomai. Rivista italiana di storia e critica delle Arti che coniuga approfondimento, rigore scientifico, qualità estetica e divulgazione.
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Cultura - 24 Maggio 2026

di Raffaella Roversi

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