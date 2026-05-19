Campari e Pantoprazolo: la vita dopo i trent’anni racchiusa in due parole
Raffaella Antonini
- Cultura

Campari e Pantoprazolo: la vita dopo i trent’anni racchiusa in due parole

Alessandro Cognigni, stand up comedian marchigiano, classe '96, ha portato a Roma, al Teatro Belli, il suo spettacolo 'Campari e Pantoprazolo'. Un manifesto della vita dopo i trent'anni racchiuso in due parole.

Campari e Pantoprazolo: la vita dopo i trent’anni racchiusa in due parole

Alessandro Cognigni, stand up comedian marchigiano, classe '96, ha portato a Roma, al Teatro Belli, il suo spettacolo 'Campari e Pantoprazolo'. Un manifesto della vita dopo i trent'anni racchiuso in due parole.
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Cultura - 19 Maggio 2026

di Raffaella Antonini

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