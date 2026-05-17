Trionfo a Torino per Maria Sofia Palmieri: “L’equilibrio delle stelle” incanta il Salone del Libro
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Trionfo a Torino per Maria Sofia Palmieri: “L’equilibrio delle stelle” incanta il Salone del Libro

Trionfo a Torino per Maria Sofia Palmieri: “L’equilibrio delle stelle” incanta il Salone del Libro

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Cultura - 17 Maggio 2026

di Redazione

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