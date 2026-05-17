Trionfo a Torino per Maria Sofia Palmieri: “L’equilibrio delle stelle” incanta il Salone del Libro

Si è chiusa con un bilancio estremamente positivo la XXXVIII edizione del Salone Internazionale del Libro di Torino, svoltasi dal 14 al 18 maggio negli storici spazi di Lingotto Fiere. Tra i momenti più significativi della kermesse, dedicata quest’anno al tema “Il mondo salvato dai ragazzini”, spicca l’eccezionale accoglienza riservata a Maria Sofia Palmieri e alla sua ultima fatica letteraria, “L’equilibrio delle stelle”.



​L’evento di presentazione, tenutosi giovedì 14 maggio alle ore 15:00 presso lo Spazio Incontri della Regione Lazio (Padiglione Oval, Stand X102), ha visto una partecipazione di pubblico che è andata ben oltre le aspettative.



La sala, gremita in ogni ordine di posto, ha testimoniato il crescente interesse verso la voce narrativa della Palmieri, capace di tessere trame delicate e profonde che sembrano aver trovato una risonanza perfetta con lo spirito della manifestazione.



​”Vedere così tanti giovani e lettori appassionati riuniti per discutere dell’equilibrio che cerchiamo tra i nostri sogni e la realtà è stata un’emozione indescrivibile,” ha dichiarato l’autrice a margine dell’incontro.



​Durante il dibattito, Maria Sofia Palmieri ha esplorato i temi centrali del volume, soffermandosi sulla metafora delle stelle come guida e specchio delle aspirazioni umane. La critica ha lodato la maturità stilistica dell’opera e la capacità dell’autrice di dialogare con un pubblico eterogeneo, dai giovanissimi ai lettori più esperti.



Lo stand della Regione Lazio è diventato per tutto il pomeriggio un punto di riferimento per il firmacopie, con lunghe code di lettori desiderosi di scambiare una parola con l’autrice.

​Il successo torinese di Maria Sofia Palmieri conferma la vitalità della letteratura contemporanea italiana e la forza di attrazione di un Salone che, anche in questa edizione 2026, si è confermato il cuore pulsante della cultura editoriale nazionale.