Trionfo a Torino per Maria Sofia Palmieri: “L’equilibrio delle stelle” incanta il Salone del Libro
Trionfo a Torino per Maria Sofia Palmieri: “L’equilibrio delle stelle” incanta il Salone del Libro
Trionfo a Torino per Maria Sofia Palmieri: “L’equilibrio delle stelle” incanta il Salone del Libro
Si è chiusa con un bilancio estremamente positivo la XXXVIII edizione del Salone Internazionale del Libro di Torino, svoltasi dal 14 al 18 maggio negli storici spazi di Lingotto Fiere. Tra i momenti più significativi della kermesse, dedicata quest’anno al tema “Il mondo salvato dai ragazzini”, spicca l’eccezionale accoglienza riservata a Maria Sofia Palmieri e alla sua ultima fatica letteraria, “L’equilibrio delle stelle”.
L’evento di presentazione, tenutosi giovedì 14 maggio alle ore 15:00 presso lo Spazio Incontri della Regione Lazio (Padiglione Oval, Stand X102), ha visto una partecipazione di pubblico che è andata ben oltre le aspettative.
La sala, gremita in ogni ordine di posto, ha testimoniato il crescente interesse verso la voce narrativa della Palmieri, capace di tessere trame delicate e profonde che sembrano aver trovato una risonanza perfetta con lo spirito della manifestazione.
”Vedere così tanti giovani e lettori appassionati riuniti per discutere dell’equilibrio che cerchiamo tra i nostri sogni e la realtà è stata un’emozione indescrivibile,” ha dichiarato l’autrice a margine dell’incontro.
Durante il dibattito, Maria Sofia Palmieri ha esplorato i temi centrali del volume, soffermandosi sulla metafora delle stelle come guida e specchio delle aspirazioni umane. La critica ha lodato la maturità stilistica dell’opera e la capacità dell’autrice di dialogare con un pubblico eterogeneo, dai giovanissimi ai lettori più esperti.
Lo stand della Regione Lazio è diventato per tutto il pomeriggio un punto di riferimento per il firmacopie, con lunghe code di lettori desiderosi di scambiare una parola con l’autrice.
Il successo torinese di Maria Sofia Palmieri conferma la vitalità della letteratura contemporanea italiana e la forza di attrazione di un Salone che, anche in questa edizione 2026, si è confermato il cuore pulsante della cultura editoriale nazionale.