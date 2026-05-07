David di Donatello 2026: il trionfo di “Le città di pianura” e l’inaspettata esclusione di Sorrentino
Micaela Filippi
- Cultura

David di Donatello 2026: il trionfo di “Le città di pianura” e l’inaspettata esclusione di Sorrentino

David di Donatello 2026: il trionfo di “Le città di pianura” e l’inaspettata esclusione di Sorrentino

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Cultura - 7 Maggio 2026

di Micaela Filippi

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