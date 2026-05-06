Il pentagono di pietra che domina i Cimini

Ci sono angoli, nel nostro bel Paese, che non si limitano a essere visitati ma restano impressi e si fanno ricordare. Il Palazzo Farnese è uno di questi. Arrivandoci, dopo una strada che si arrampica tra i boschi dei Monti Cimini, la prima sensazione è quasi di sorpresa: non ci si aspetta infatti una costruzione così imponente, così curata e così diversa dall’ambiente circostante. Quel pentagono di pietra sembra quasi fuori dal tempo, sospeso tra fortezza e palazzo da sogno.

E in effetti è proprio questa la sua magia. Nato nel Cinquecento come struttura difensiva, il palazzo fu trasformato dal Vignola in qualcosa di completamente nuovo: una residenza che racconta potere, sì, ma anche gusto, cultura, ambizione. Non è solo “bello”: è pensato per colpire, per stupire, per lasciare un segno.

Quando si varca l’ingresso, la sensazione cambia subito. Fuori è severo, quasi austero. Dentro, invece, tutto si apre. Il cortile circolare al centro è armonioso, elegante, quasi accogliente. Viene spontaneo fermarsi un attimo, guardarsi intorno, cercare di capire come sia possibile che tanta geometria riesca a risultare così leggera.

Le stanze del palazzo non sono solo decorate: raccontano storie. E lo fanno in modo così ricco che, a un certo punto, si smette anche di “capire” tutto e si tende semplicemente a lasciarsi trasportare. Aspetto ricorrente del turista in italia, forse dovuto alla sconfinata quantità di informazioni sottoposte all’eleborazione della nostra corteccia visiva anche nella più banale “scampagnata italiana”

Nella Sala dei Fasti Farnesiani, per esempio, le pareti sono un’esplosione di scene, figure, simboli. È come se la famiglia Farnese avesse voluto autocelebrarsi. Ma non lo fa in modo freddo o distante. Anzi, c’è qualcosa di incredibilmente umano in questo bisogno di essere ricordati, celebrati, quasi raccontati come un mito, il sogno di eternità.

Poi entrando nella Camera del Mappamondo cambia tutto di nuovo. Qui lo sguardo si allarga: non più solo la famiglia, ma il mondo intero. Mappe, terre lontane, conoscenze dell’epoca. E’ possibile rendersi conto che, in fondo, questo palazzo non è solo un simbolo di potere locale, ma di una visione più grande, curiosa, aperta.

E poi c’è lei, la scala elicoidale. Non è solo una scala: è un’esperienza. Salirla lentamente, guardando le colonne che si susseguono, la luce che scende dall’alto… è uno di quei momenti in cui è sufficiente la presenza per far tornare a sorridere la fanciulla fantasia.

Uscendo nei giardini, dopo tutta quella ricchezza, quell’intensità visiva, si avverte quasi bisogno di spazio. E i giardini vengono incontro a questa esigenza perfettamente.

I viali sono ordinati, le siepi precise, le fontane studiate… ma non è una rigidità che opprime. Al contrario, è rilassante. Viene voglia di camminare senza fretta, magari senza nemmeno una meta precisa.

E poi, quasi nascosto, il “giardino segreto”. Qui l’atmosfera cambia ancora: più intima, più silenziosa. È facile immaginare qualcuno, secoli fa, che veniva qui per allontanarsi dal resto del mondo, anche solo per qualche ora.

Il piccolo Casino del Piacere, immerso nel verde, sembra fatto apposta per questo: per fermarsi, respirare, pensare. O anche per non pensare affatto.

La verità è che il Palazzo Farnese non è solo un monumento da visitare e fotografare. È un luogo che si vive, anche senza rendersene conto. Ci accompagna, stanza dopo stanza, dettaglio dopo dettaglio.

Non serve essere esperti d’arte o di architettura per apprezzarlo. Basta avere un minimo di curiosità. Il resto lo fa lui.

E quando, magari tornando verso la pianura, si ripensa alla visita appena terminata, resta addosso una sensazione difficile da spiegare, tutta italiana. Non è solo bellezza. È qualcosa di più: la percezione di aver toccato, anche solo per poco, un’idea di grandezza che oggi sembra lontana.

Ma lì, tra i Monti Cimini, continua a esistere. Silenziosa, solida, incredibilmente viva.