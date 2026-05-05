Met Gala 2026: i look ispirati all’arte che sembrano usciti da un museo
Micaela Filippi
- Cultura

Met Gala 2026: i look ispirati all’arte che sembrano usciti da un museo

Met Gala 2026: i look ispirati all’arte che sembrano usciti da un museo

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Cultura - 5 Maggio 2026

di Micaela Filippi

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