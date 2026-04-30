Il Diavolo Veste Prada 2: il ritorno di Miranda e la fine dell’editoria tradizionale

Il Diavolo Veste Prada torna al cinema dopo vent’anni con un attesissimo sequel, uscito il 29 aprile. La produzione resta legata a 20th Century Studios, già detentrice dei diritti del primo film, e anche il cast principale subisce poche variazioni: ritroviamo Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt e l’immancabile Stanley Tucci nei panni di Nigel.

Personaggi, evoluzione e crisi dell’editoria

Se il primo capitolo era tratto dall’omonimo romanzo di Lauren Weisberger, questo secondo film prende una direzione autonoma. Esiste infatti un seguito letterario, La Vendetta Veste Prada, ma la nuova pellicola sceglie di non seguirlo, optando per una storia originale.

Il ritorno avviene dopo due decenni, un tempo che si riflette profondamente nei personaggi. Andy non è più una giovane inesperta, ma una donna affermata nel mondo dell’editoria. Emily ha abbandonato il ruolo di assistente ed è diventata una potente dirigente nel settore del lusso. Il magazine Runway esiste ancora e Miranda Priestly è ancora al comando, ma la sua figura non è più dominante e temuta come un tempo.

Il vero cambiamento riguarda il contesto: nell’era digitale, Miranda ha perso parte della sua influenza e deve fare i conti con la crisi dell’editoria tradizionale, sempre più messa in difficoltà da un pubblico che privilegia contenuti rapidi e immediati. Questo scenario diventa il cuore del film. Se nel primo capitolo dominava il fascino di un mondo in cui “tutti vogliono essere noi”, il sequel restituisce una realtà più disillusa: sempre meno persone aspirano a lavorare in un settore frenetico, dove conta più la velocità della diffusione che la qualità dei contenuti.

Il film racconta con grande lucidità la realtà dell’editoria degli ultimi anni: le notizie si consumano in pochi secondi, a colpi di clic, e mentre molti aprono un contenuto, pochi lo leggono davvero. Allo stesso tempo, però, mette in luce un elemento fondamentale: la passione. In un settore come quello dell’editoria tradizionale, sempre più marginale in un mondo in continua trasformazione, è proprio ciò che resta a tenere insieme tutto. Quando tutto sembra vacillare, a fare la differenza è la possibilità di continuare a dire, come Miranda: “amo il mio lavoro”.