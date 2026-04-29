Newitalianbooks promuove l’editoria italiana in Messico e Cina 

Newitalianbooks, il portale trilingue edito dall’Istituto dellaEnciclopedia Italiana Treccani, realizzerà nuove vetrine digitali per promuovere il libro italiano alla Fiera internazionale del Libro di Guadalajara e alla China Shanghai International Children’s Book Fair

Newitalianbooks, l’unico portale nazionale dedicato alla promozione del libro italiano all’estero,prosegue ilproprioimpegnonel processo di internazionalizzazione dell’editoria italiana con nuove vetrine digitali nelle principali fiere internazionali di settore.

In occasione della 40ª edizione della Fiera internazionale del Libro di Guadalajara (28 novembre – 6 dicembre 2026), in cui l’Italia sarà ospite d’onore, Newitalianbooks allestirà, con il sostegno del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, dell’Istituto della Enciclopedia Italiana Treccani, del Centro per il libro e la lettura del Ministero della Cultura e la collaborazione dell’Associazione Italiana Editori (AIE), una vetrina digitale trilingue (italiano, inglese e spagnolo) dedicata alle novità editoriali italiane non

ancora tradotte in spagnolo.

All’iniziativa, che rappresenta un’importante occasione di visibilità per il libro italiano nel mercato ispanofono, potranno partecipare gratuitamente case editrici e agenzie letterarie italiane inviando i propri titoli entro il 3 luglio 2026, secondo le modalità indicate nel Bando GUADALAJARA 2026.

Dopo il successo della prima edizione, che ha visto la partecipazione di oltre settanta editori e agenti, Newitalianbooks pubblica inoltre un nuovo appello a candidature per la seconda edizione della vetrina digitale in cinese, rivolta a promuovere nel mondo, e in particolare in Cina, il libro italiano per l’infanzia alla China Shanghai International

Children’s Book Fair, in programma a Shanghai dal13 al15 novembre 2026.

L’iniziativa, con il sostegno di Treccani, dell’Istituto Italiano di Cultura di Shanghai e del Centro per il libro e la lettura del Ministero della Cultura, in collaborazione con l’Associazione Italiana Editori (AIE) e la Bologna Children’s Book Fair, è rivolta alle case editrici e alle agenzie letterarie italiane, che potranno inviare le proprie schede-libro entro il 25 maggio 2026, seguendo le indicazioni riportate nel Bando CINA 2026.

Tra le attività promosse da Newitalianbooks rientrano anche le vetrine realizzate in occasione della London Book Fair (10 – 12 marzo 2026), dedicate alla fiction italiana e rivolte rispettivamente al mercato anglofono e a quello francofono. I titoli, selezionati da scout di lunga esperienza e da traduttori operanti nelle due aree linguistiche, sono presentati in schede corredate dalla copertina del libro, da una descrizione del contenuto, dall’elenco dei premi ricevuti e delle traduzioni già realizzate, dalle coordinate del responsabile dei diritti e daunbreve estratto in lingua italiana o in traduzione inglese o francese.

Oltre alla pubblicazione delle vetrine multilingue, il portale mette a disposizione degli operatori banche dati e strumenti di informazione e approfondimento, tra cui la Guida ai contributi e ai premi per la traduzione di libri italiani in lingue straniere, che presenta un quadro aggiornato delle opportunità di sostegno alla diffusione internazionale dell’editoria italiana.

Newitalianbooks è, dal 2020, la voce del libro italiano nel mondo. Promosso da Treccani con il sostegno del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, del Centro per il libro e la lettura del Ministero della Cultura edella Fondazioneper l’Arte e la Cultura Lauro Chiazzese, in collaborazione con l’Associazione Italiana Editori, il portale promuove l’editoria, la lingua e la cultura italiana nel panorama internazionale. Con oltre 3.500 titoli pubblicati e 330 editori aderenti, Newitalianbooks favorisce il processo di traduzione delle più recenti pubblicazioni italiane, mettendo in relazione i diversi attori della filiera editoriale in Italia e all’estero, anche grazie al supporto degli Istituti Italiani di Cultura.

La versione in francese di Newitalianbooks ha ottenuto da quest’anno il prestigioso riconoscimento della Délégation à la langue française et aux langues de France (Ministère français de la Culture).