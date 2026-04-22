Il festival Treccani della lingua italiana 2026 dedicato alla parola dialogo
Il festival Treccani della lingua italiana 2026 dedicato alla parola dialogo
Il festival Treccani della lingua italiana 2026 dedicato alla parola dialogo
La IX edizione del Festival Treccani della lingua italiana – #leparolevalgono, promosso dalla Fondazione Treccani Cultura, sarà inaugurata a Lecce dall’8 al 10 maggio per proseguire a Roma, Cagliari, Gromo-Clusone (BG) e Lecco, e rappresenterà un’occasione di riflessione su una parola di grande attualità e rilevanza sociale.
Nell’àmbito della campagna di comunicazione #leparolevalgono, volta a promuovere un uso corretto e consapevole della lingua, la Fondazione Treccani Cultura ha scelto “dialogo” come parola della IX edizione del Festival Treccani della lingua italiana 2026 per riflettere sulla necessità di favorirne la pratica e la diffusione nella società e nei rapporti internazionali e recuperare l’abitudine a interagire in modo autentico e sincero in tutti gli ambiti della nostra vita, personale o pubblica.
Il Dizionario dell’italiano Treccani 100 definisce dïàlogo (s. m. dal lat. dialŏgus, gr. διάλογος, der. di διαλέγομαι «conversare, discorrere»] (pl. –ghi) come un discorso o colloquio fra due o più persone, l’incontro tra forze politiche diverse, per ottenere un equilibrio o un’intesa o lo scambio di opinioni tra persone disposte a ragionare serenamente e alla pari.
Ma quante volte si sente dire “tra noi manca il dialogo”? All’interno della famiglia – tra coniugi o nei rapporti con i figli – a livello internazionale, dove i conflitti scaturiscono molto spesso dalla mancanza di un confronto aperto e costruttivo; e anche in ambiti dove il dialogo dovrebbe essere naturale, come nella scuola, nello sport o nei rapporti di amicizia.
«La disponibilità al confronto – spiega la Fondazione Treccani Cultura – rappresenta uno dei punti centrali della nostra vita sociale, dove il dialogo interculturale, interreligioso, politico e sociale dovrebbe essere coltivato quotidianamente perché può evitare profonde incomprensioni e diminuire la conflittualità. Il dialogo è uno strumento di riconciliazione tra le persone e i popoli, tra le diverse generazioni e, a livello internazionale, tra gli Stati e i loro leader».
La scelta di indicare “dialogo” come parola della IX edizione del Festival Treccani della lingua italiana intende sottolineare la necessità di recuperare e favorire la centralità del dialogo nelle relazioni umane e nella società.
«La parola che abbiamo scelto – conclude la Fondazione Treccani Cultura – deriva dal latino dialogus, che equivale a conversare, un’abitudine che stiamo perdendo a cominciare dai talk show televisivi, dove prevale la tendenza a prevaricare verbalmente gli altri. È importante invece recuperare l’abitudine a interagire in modo autentico e sincero in tutti gli ambiti della nostra vita personale o pubblica».