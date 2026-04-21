Un’occasione per scoprire da vicino la nuova musica che prende forma: due serate per ascoltare, sostenere e lasciarsi sorprendere dai talenti di domani
Bernardo Mancini
- Cultura

Un’occasione per scoprire da vicino la nuova musica che prende forma: due serate per ascoltare, sostenere e lasciarsi sorprendere dai talenti di domani

Un’occasione per scoprire da vicino la nuova musica che prende forma: due serate per ascoltare, sostenere e lasciarsi sorprendere dai talenti di domani

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Cultura - 21 Aprile 2026

di Bernardo Mancini

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