Francesco Chiofalo a Belve: il racconto oltre l’immagine costruita negli anni

Belve torna a far parlare di sé. Da grande fan del programma, conosco ormai da anni la varietà degli ospiti che si sono alternati su quello – a detta di molti – scomodo sgabello. Le interviste seguono una struttura riconoscibile, ma è la conduttrice, Francesca Fagnani, a plasmarle ogni volta sull’ospite e sull’atmosfera che si crea in studio. Quando ho letto il nome di Francesco Chiofalo come ospite, ammetto di aver esitato: quale piega avrebbe preso l’intervista? Il programma è celebre per il suo stile graffiante, da vera “belva”, e temevo potesse venirne fuori qualcosa di scomodo, forse persino crudele.

Conosco il personaggio televisivo di Francesco Chiofalo dal suo esordio su Temptation Island nell’edizione del 2017. All’epoca ero un’adolescente che seguiva il programma insieme a un gruppo di amici, commentando in diretta le scene più assurde o divertenti di un format che vive soprattutto di gossip e intrattenimento leggero. Chiofalo si fece notare subito e, negli anni, ha costruito intorno a sé una narrazione fatta di esposizione mediatica, racconti personali – come l’operazione al cervello per un tumore poi rivelatosi benigno – e numerosi interventi di medicina estetica.

Una sorpresa inaspettata

Ammetto, con sincero sollievo, che Francesco Chiofalo a Belve mi ha piacevolmente sorpreso. Le domande taglienti della Fagnani nel programma in onda su Rai2 hanno messo in difficoltà ospiti ben più navigati – politici, attori, presentatori abituati alle dinamiche televisive – e temevo che anche lui potesse cadere nel meccanismo delle domande a trabocchetto.

E invece no. Chiofalo si mette a nudo, accoglie le domande con leggerezza ma senza mai scivolare nella superficialità. Ne nasce una conversazione autentica, che lascia emergere un ragazzo insicuro, certo, ma anche più consapevole e meno sciocco di quanto l’immagine costruita negli anni possa far pensare.

Foto: Stefania Casellato

È lui stesso a raccontare come spesso si senta etichettato e trattato come un “cog****ne”, vittima di un pregiudizio legato al suo aspetto e ai ritocchi estetici. Interventi che, come ammette con lucidità, non lo hanno aiutato a sentirsi meglio, ma anzi lo hanno spinto in un circolo continuo, nel tentativo di raggiungere un ideale estetico che resta per lui sempre più distante.

Un limite nell’approccio

Se c’è un aspetto che mi ha lasciata perplessa è l’approccio iniziale della conduttrice. Francesca Fagnani, nel tentativo di mantenere il tono ironico e pungente che caratterizza il programma, a tratti sembra anticipare o alleggerire le risposte con risate che rischiano di sminuire il peso delle parole dell’ospite. Da spettatore, questa scelta può apparire come una conferma proprio di quei dubbi e di quelle insicurezze che Chiofalo stesso racconta.

Nonostante tutto, lui resta al gioco e lo fa con misura. Tra una battuta e l’altra, riesce a ribaltare le aspettative e a uscire dall’intervista con naturalezza e autenticità. Il confronto funziona per entrambi: Fagnani mette in luce un lato meno prevedibile del personaggio, mentre Chiofalo si lascia guidare senza cadere nelle classiche trappole delle domande scomode, mantenendo controllo e lucidità, senza forzature.

In 54 minuti di intervista ho riso molto, ma non di Francesco: con Francesco. Ed è forse questa la differenza più importante. Non ha avuto paura di esporsi, di mostrarsi fragile, di accettare il confronto.

Se tutto questo sia una strategia per riscrivere la propria immagine o per far parlare di sé, conta relativamente poco: il risultato appare comunque credibile e autentico. Che sia marketing, consapevolezza o semplice realtà, funziona — e Francesco Chiofalo ne esce bene. Quello che emerge è un ragazzo semplice, insicuro ma sincero, capace di mettersi in discussione. E, soprattutto, disposto a dimostrare che dietro l’immagine costruita negli anni c’è molto di più ed è pronto a dimostrarlo. Andare a Belve, in fondo, è già una prova di coraggio.