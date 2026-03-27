Spara, Spara, Spara! La Città dei Cannoni di Katsuhiro Ōtomo
Ilaria Ricci
- Cultura

Spara, Spara, Spara! La Città dei Cannoni di Katsuhiro Ōtomo

Spara, Spara, Spara! La Città dei Cannoni di Katsuhiro Ōtomo

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Cultura - 27 Marzo 2026

di Ilaria Ricci

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