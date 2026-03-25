Se credi di conoscere la tua metà, “The Drama – Un segreto è per sempre” ti farà dubitare

Si crede di conoscere davvero il proprio partner, ma sei sicuro di sapere qual è la cosa peggiore che abbia mai fatto? Attenti a chiedere però, perché potrebbe non finire bene. È quello che succede nel nuovo film “The Drama – un segreto è per sempre”, che esplora l’evoluzione di una relazione alle porte di un matrimonio e delle amicizie che la circondano, mentre emerge un oscuro segreto legato a uno dei protagonisti. Il film arriverà nelle sale italiane il 2 aprile, ma il trailer ha già acceso curiosità e intrigo tra il pubblico.

Di cosa parla il film

Uno dei film più attesi dell’anno è in arrivo nelle sale: The Drama – un segreto è per sempre. Diretto da Kristoffer Borgli, già conosciuto per Dream Scenario, il film ha già catturato l’attenzione del pubblico grazie a un trailer intrigante e ricco di tensione. La storia ruota attorno a Emma (interpretata da Zendaya) e Charlie (interpretato da Robert Pattinson), una giovane coppia che si prepara al matrimonio. Nei mesi che precedono il loro grande giorno, i due sembrano vivere una relazione perfetta, tra momenti quotidiani e serate con gli amici, raccontando con leggerezza come si sono conosciuti e innamorati.

L’equilibrio si spezza durante una cena tra amici, quando nasce l’idea di un gioco: confessare la cosa peggiore mai fatta nella propria vita. Tra risate e racconti imbarazzanti, tutto procede con leggerezza finché non arriva il turno di Emma. Da quel momento, si passa dallo stupore allo shock, dando il via a una crescente tensione nei rapporti, soprattutto tra lei e Charlie. La fiducia nella coppia crolla e il film si trasforma in un’intensa riflessione sul peso dei segreti nelle relazioni. Gli amici non riescono a dimenticare quanto emerso, i rapporti si fanno tesi e Charlie inizia a dubitare di conoscere davvero la donna che sta per sposare. Tra terapia, momenti di apparente normalità, risate e discussioni sempre più accese, nulla torna come prima. Riusciranno ad arrivare all’altare o questo segreto sarà troppo ingombrante? Il trailer lascia lo spettatore incollato fino all’ultimo secondo, portando con sé una domanda inevitabile: qual è la cosa peggiore che hai mai fatto? E chi ami sarebbe disposto a perdonarla?