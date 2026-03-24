Hannah Montana celebra 20 anni e ci regala un episodio esclusivo su Disney+

Da tempo se ne parlava e, pochi mesi fa, è arrivata la conferma: Hannah Montana è tornata. Non con una nuova stagione della serie che ha fatto sognare intere generazioni, ma con uno speciale celebrativo del suo straordinario successo. Proprio oggi, su Disney+, esce l’episodio dedicato al ventesimo anniversario dal debutto di Hannah Montana con retroscena e interviste inedite che raccontano quello che ancora non siamo sul dietro le quinte della serie.

Tutto quello che c’è da sapere sull’episodio speciale

È il 24 marzo 2006 debutta su Disney Channel Hannah Montana: una serie destinata a lasciare il segno e a crescere insieme a un’intera generazione. In quattro stagioni e 98 episodi, la doppia vita di Miley Stewart conquista milioni di spettatori, fino al gran finale nel 2011. Eppure, nonostante siano passati vent’anni dall’esordio e quindici dalla conclusione, il desiderio di un ritorno non si è mai spento.

Oggi quel desiderio prende forma: Miley Cyrus torna a vestire i panni di Hannah. Una notizia che ha entusiasmato sia i fan di sempre sia chi guarda con nostalgia all’epoca d’oro di Disney Channel, fatta di pomeriggi davanti alla tv e spensieratezza.

Non si tratta però di una nuova stagione, ma di uno speciale di circa un’ora che mescola interviste, aneddoti e materiali inediti. Pensato come una reunion, ma anche come un racconto nostalgico, lo speciale riporta in scena l’universo della serie con ospiti d’eccezione come Selena Gomez, un tempo rivale sullo schermo e amica nella vita reale.

Alcuni dei membri iconici del cast alla premiere dello speciale di Hannah Montana.

Foto: Disney/Frank Micelotta

Grande spazio è dedicato anche al dietro le quinte e alla storia della protagonista. Per Miley, infatti, Hannah Montana ha rappresentato una svolta decisiva, sia personale che professionale. E pensare che tutto è iniziato quasi per caso: inizialmente si presenta ai provini per interpretare Lilly Truscott, la migliore amica della protagonista (ruolo poi andato a Emily Osment). I produttori, però, restano colpiti dal suo talento: nonostante la giovane età, intravedono in lei una futura star e decidono di affidarle il ruolo principale. Miley aveva appena 11 anni quando iniziarono le riprese, crescendo letteralmente davanti agli occhi del pubblico. Lo speciale racconta anche questo: i successi, ma anche le difficoltà di una fama arrivata così presto. Dopo mesi di attesa, il momento è finalmente arrivato. Lo speciale è disponibile da oggi su Disney+: non resta che premere play e lasciarsi trasportare ancora una volta nel mondo di Hannah, tra palco e realtà, tra passato e presente — vivendo davvero “the best of both worlds”!