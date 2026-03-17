Zanabazar in mostra al MAO di Torino: il genio spirituale delle steppe mongole arriva in Europa
Bianca Ricci
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Zanabazar in mostra al MAO di Torino: il genio spirituale delle steppe mongole arriva in Europa

Zanabazar in mostra al MAO di Torino: il genio spirituale delle steppe mongole arriva in Europa

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Cultura - 17 Marzo 2026

di Bianca Ricci

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