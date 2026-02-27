Sulle tracce di Rossella: una mappa che cresce con voi

A cinque anni dalla scomparsa di Rossella Panarese Rai Radio3 ha voluto costruire una mappa dei luoghi di scienza in Italia che Rossella amava scoprire, visitare e raccontare. Dai laboratori nazionali del Gran Sasso al Museo di storia naturale di Genova, dall’Orto botanico di Padova al Centro di Geodesia spaziale di Matera. Una mappa aperta al contributo degli ascoltatori che possono segnalarci i loro luoghi di scienza preferiti (osservatori, orti botanici, laboratori, musei, siti archeologici, quella casa vicino a voi dove sapete che duecento anni fa viveva e studiava uno scienziato, o ancora quell’architettura ispirata all’astronomia) scrivendo un sms o whatsapp al 335 5634296 o via mail a radio3scienza@rai.it, col vostro nome, l’indirizzo o la geolocalizzazione del vostro luogo di scienza del cuore, e che cosa c’è lì. La mappa è stata pubblicata mappa venerdì 27 febbraio, in occasione della puntata di Radio3 Scienza in cui esploreremo alcuni dei luoghi di scienza visitati da Rossella, a partire dal luogo simbolo della scienza, il CERN di Ginevra, insieme a Fabiola Gianotti, che lo ha diretto per gli ultimi dieci anni.

Di questo progetto si parlerà, insieme a studenti e studentesse che hanno partecipato al Premio Nazionale Rossella Panarese, nella puntata della trasmissione 30 minuti che andrà in onda domenica 1 marzo alle 17.30.

La mappa “Sulle tracce di Rossella”, in allegato e aggiornata al 27 febbraio, ha più di 100 luoghi: una trentina sono quelli visitati, amati e raccontati da Rossella Panarese (indicati in rosso con la stellina), gli altri sono i luoghi suggeriti dagli ascoltatori (segnalati in blu).

Tra i luoghi di Rossella: