Quattro Gatti è il Gin Ufficiale della Biennale Arte 2026

La 61. Esposizione Internazionale d’Arte sceglie come sponsor ufficiale il brand nato dall’amore per la cultura, l’arte e lo stile di vita italiano della famiglia Mordant

Quattro Gatti Gin è onorato di annunciare la presenza alla 61. Esposizione Internazionale d’Arte – La Biennale di Venezia in qualità di primo Gin Ufficiale. Per tutta la durata dell’Esposizione, da maggio a novembre 2026, Quattro Gatti sarà presente come unico gin nei locali e nei ristoranti situati nei Giardini della Biennale e nell’Arsenale, oltre che durante gli eventi ufficiali di preview.



Per celebrare questa prestigiosa collaborazione, Quattro Gatti creerà, nei prossimi mesi, un cocktail esclusivo dedicato alla Biennale Arte 2026. Quattro Gatti vuole essere invito ad abbracciare lo stile di vita italiano. Nato tra le colline dell’Umbria, propone un gin contemporaneo plasmato dal territorio e dall’artigianalità italiani, oltre che da una profonda affinità con il mondo dell’arte e del design. Questo riflette una naturale sintonia con Biennale Arte 2026, uno degli appuntamenti culturali più longeve al mondo e punto di riferimento globale per la ricerca artistica, la sperimentazione e lo scambio culturale.

Fondato dalla famiglia Mordant – Simon, Catriona, Angus e Brielle -, il brand Quattro Gatti nasce in continuità con l’impegno pluriennale a favore delle arti e della cultura a livello internazionale. Un percorso fatto di passione e visione, che prende forma attraverso una collezione privata e una costante attività di mecenatismo culturale e che oggi trova piena espressione in questa collaborazione di rilievo.



Da oltre vent’anni, la famiglia Mordant intrattiene un legame profondo con l’Italia e in particolare con La Biennale di Venezia. Simon Mordant ha ricoperto il ruolo di Commissario del Padiglione Australia alla Biennale Arte nel 2013 e nel 2015, ed è Global Ambassador e sostenitore della partecipazione australiana a Biennale Arte di quest’anno. Nel 2015, la famiglia Mordant ha inoltre promosso e guidato la ricostruzione del Padiglione Australia, dando vita al primo edificio del XXI secolo realizzato a Venezia. Nel corso della sua attività internazionale, Simon Mordant è stato insignito del titolo di Cavaliere dell’Ordine della Stella d’Italia per il suo contributo alle arti e al mondo degli affari, sostiene la Venetian Heritage Foundation, è stato nominato Primo Ambasciatore Internazionale delle Gallerie dell’Accademia di Venezia e co-finanzia l’iniziativa Venice FutureS.



«Ciò che ha avuto origine come un rifugio familiare e una ammirazione silenziosa della cultura italiana si è evoluto nel tempo in una fonte di ispirazione creativa, plasmata dal paesaggio, dalle tradizioni e dalla comunità umbra», dichiara Simon Mordant, fondatore di Quattro Gatti. «Quattro Gatti è il nostro modo di racchiudere in bottiglia lo spirito di questo luogo speciale. Essere nominati Gin Ufficiale della Biennale Arte 2026 è un onore che riflette profondamente chi siamo, la filosofia dietro il nostro gin e il legame speciale che ci unisce a Venezia e all’Umbria».



Ulteriori dettagli sulla collaborazione saranno comunicati prossimamente. Per maggiori informazioni sulla 61. Esposizione Internazionale d’Arte – La Biennale di Venezia, visitare www.labiennale.org. Per scoprire di più su Quattro Gatti Gin, visitare quattrogattigin.com o seguire @quattrogattigin su Instagram