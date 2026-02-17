È scomparso Jesse Jackson: biografia, attivismo per i diritti civili e il rapporto con Martin Luther King 

È scomparso Jesse Jackson, storica figura del movimento per i diritti civili e compagno di lotte di Martin Luther King Jr.. Aveva 84 anni e da tempo combatteva contro una malattia neurodegenerativa. Con la sua morte si chiude un capitolo fondamentale dell’attivismo sociale e politico per i diritti delle minoranze, in particolare di quelle razziali. Il suo celebre slogan, “Io sono qualcuno” (“I am somebody”), è diventato un simbolo di dignità, riscatto e consapevolezza, lasciando un segno profondo nella storia dell’impegno civile negli Stati Uniti e nel mondo.

Chi era Jesse Jackson: vita e rapporto con Martin Luther King

Classe 1941, Jesse Jackson nasce a Greenville, nella Carolina del Sud, e cresce nel clima del Sud segregazionista. Da giovane si distingue anche come promessa sportiva, ma decide presto di rinunciare a quel sogno per dedicarsi all’impegno sociale.

La sua vocazione prende forma durante gli anni universitari: studia alla North Carolina A&T State University, dove si laurea in sociologia. Successivamente prosegue gli studi in teologia al Chicago Theological Seminary. È proprio in questo periodo che inizia a mobilitare gli studenti a sostegno di Martin Luther King Jr. e a impegnarsi attivamente nel movimento per i diritti civili. Partecipa anche alla storica marcia da Selma a Montgomery del 1965, organizzata per rivendicare il diritto di voto degli afroamericani, allora sistematicamente ostacolato.

La svolta arriva negli anni ’60, quando Jackson entra nella Southern Christian Leadership Conference (SCLC), lavorando al fianco del suo mentore Martin Luther King. Il suo ruolo nell’organizzazione lo consacra come uno dei giovani leader emergenti del movimento.

A sinistra Jesse Jackson insieme a Martin Luther King (1966).

Foto: Universal History Archive/Getty Images

Dopo l’assassinio di King nel 1968 — al quale Jackson era presente — fonda l’organizzazione Operation PUSH (People United to Save Humanity), che in seguito confluirà nella Rainbow PUSH Coalition. La scelta di creare una propria associazione matura anche dopo il suo allontanamento dalla SCLC, in un clima di tensioni e accuse interne.

Nonostante il distacco dall’organizzazione in cui aveva costruito il suo legame con King, Jackson continuerà per tutta la vita a portare avanti il messaggio del suo mentore, fondato su nonviolenza, giustizia sociale e uguaglianza.

Il motto “I am somebody” e le vittorie nell’attivismo sociale

Nel corso degli anni, Jesse Jackson si afferma come una delle figure più autorevoli dell’attivismo americano, diventando un punto di riferimento nella lotta per i diritti civili e sociali della comunità afroamericana.

Dopo le grandi conquiste legislative del Civil Rights Act e del Voting Rights Act — che posero fine alla segregazione razziale nei luoghi pubblici e garantirono il diritto di voto agli afroamericani — Jackson continuò a battersi per ampliare gli spazi di uguaglianza e rispetto per tutte le minoranze negli Stati Uniti. Si impegnò per promuovere maggiori opportunità economiche, rafforzare la partecipazione politica delle comunità afroamericane e favorire iniziative di dialogo internazionale, anche per la liberazione di ostaggi in contesti di crisi.

Negli anni ’80 compì un passo storico candidandosi alle primarie presidenziali del Partito Democratico nel 1984 e nel 1988. Ottenne un ampio consenso tra gli afroamericani e le classi popolari, aprendo la strada a una nuova stagione politica. La sua candidatura rappresentò un precedente importante che, negli anni successivi, avrebbe reso meno impensabile l’elezione di Barack Obama, primo presidente afroamericano nella storia degli Stati Uniti.

Jesse Jacskon durante il suo discorso per la campagna presidenziale del 1984.

Foto: David Hume Kennerly/Getty

Tra i simboli più potenti del suo impegno vi è lo slogan “I am somebody” (“Io sono qualcuno”), tratto da una poesia e trasformato da Jackson in un vero e proprio motto. Una frase breve ma incisiva, capace di affermare che ogni persona — indipendentemente da sesso, razza o condizione sociale — possiede dignità e valore.

Più che uno slogan politico, era un’affermazione di identità e di orgoglio umano: uno strumento educativo e morale per contrastare gli effetti psicologici della discriminazione e rafforzare l’autostima delle comunità emarginate. Un motto da ricordare in ogni ambiente, dalla chiesa alle scuole, per non dimenticare che ogni persona è qualcuno e conta, con la propria diversità, individualità e forza.