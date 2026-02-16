Atlante geopolitico Treccani. Anno 2025: una geografia di guerra
Carlo Mondello
- Cultura

Il 2025 segna una cesura silenziosa ma profonda: il mondo ha smesso di cercare un ordine e non sa ancora convivere con il disordine. [...] Nessuna potenza governa da sola; il mondo è una mappa in movimento, un sistema senza architetti, la forza non garantisce più sicurezza. Il passaggio da un mondo unipolare a uno oligopolare è in corso, ma non è ancora compiuto e questo genera disordine.

Cultura - 16 Febbraio 2026

di Carlo Mondello

