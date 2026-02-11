Harry Styles in tour 2026: prezzi dei biglietti alle stelle e fan disposti a tutto, anche a vendere plasma per permetterseli

Dopo oltre tre anni di pausa, Harry Styles ha annunciato il suo nuovo tour, “Together, Together”: un ritorno attesissimo, ma con un numero di date più ridotto rispetto alla tournée precedente. L’entusiasmo dei fan si è però scontrato con i prezzi molto elevati dei biglietti, tanto che per molti l’idea di partecipare è diventata irrealizzabile.

C’è però chi non vuole rinunciare a tutti i costi. Alcuni fan si stanno organizzando facendo anche tre lavori pur di mettere da parte la cifra necessaria, mentre altri hanno scelto strade più estreme, come la donazione di plasma in cambio di un compenso. In Italia si tratta di una pratica illegale, ma negli Stati Uniti è consentita in centri autorizzati, e c’è chi ha deciso di ricorrervi per riuscire ad acquistare il biglietto e vedere dal vivo il proprio idolo.

Un tour attesissimo, ma non per tutte le tasche

Dopo anni di attesa, Harry Styles torna sulla scena con un nuovo album, Kiss All The Time, Disco Occasionally, e una tournée mondiale pronta a infiammare i palchi di tutto il mondo. Il tour partirà il 16 maggio e prevede 67 date concentrate in sole 11 città, tra cui spicca una residency di 30 serate al Madison Square Garden di New York. Numeri importanti, ma comunque lontani dalla portata del precedente Love On Tour, che aveva totalizzato 169 concerti nell’arco di quasi due anni.

All’entusiasmo per il ritorno dell’artista si è però affiancata la delusione di molti fan di fronte ai prezzi elevatissimi dei biglietti del nuovo tour Together, Together. Solo per le date newyorkesi, oltre 11 milioni di persone si sono collegate nel tentativo di acquistare circa 500 mila biglietti: un dato che dimostra chiaramente quanto la domanda superi di gran lunga l’offerta disponibile.

Iscriversi alle prevendite e collegarsi ai siti di vendita con largo anticipo non è bastato per assicurarsi tariffe accessibili. Una volta entrati nelle piattaforme, molti fan hanno scoperto con sorpresa – e amarezza – che diversi biglietti superano i 1.000 dollari. Cifre proibitive per una larga fetta di pubblico, che contrastano quasi simbolicamente con il nome del tour, Together, Together, evocativo di unione e condivisione.

Harry Styles al Coachella Valley Music And Arts Festival (2022).

Foto: Kevin Mazur/Getty Images

Se alcuni hanno dovuto rinunciare, non senza delusione, all’idea di vedere il proprio idolo dal vivo, altri stanno cercando soluzioni per riuscire comunque a permettersi quell’esperienza. Harry Styles è oggi uno degli artisti più affermati del panorama internazionale e, come già accaduto dopo Love On Tour, tende ad allontanarsi dalle scene per lunghi periodi tra una tournée e l’altra. Per molti, quindi, assistere a un suo concerto rappresenta un’occasione rara.

A questo si aggiunge il suo passato nei One Direction: un elemento che per tanti fan racchiude nostalgia, fascino e un forte valore emotivo. Avere un biglietto per un suo concerto, oggi, significa molto più di una semplice serata di musica.

Domanda alle stelle, sacrifici reali: la follia dei fan

La voglia di vedere Harry Styles dal vivo è fortissima, ma non tutti possono permettersi un biglietto che arriva a superare i 1.000 dollari. Così, pur di non rinunciare al concerto, molti fan hanno deciso di reinventarsi e trovare modi alternativi per racimolare la cifra necessaria.

Come racconta Rolling Stone US, Daniella Barone, ventiquattrenne venezuelana, nel 2020 non era riuscita a vedere il cantante e questa volta è determinata a non perdere l’occasione. Anche a costo di vendere il proprio plasma. L’idea iniziale era trovare un lavoro, ma gli impegni universitari rendevano difficile conciliare tutto. Ha quindi scelto una strada insolita: negli Stati Uniti, dove la donazione di plasma è legale e retribuita, ha iniziato a farlo regolarmente, guadagnando circa 90 dollari a seduta. Non intende fermarsi finché non avrà messo insieme abbastanza soldi per acquistare due biglietti e un volo per New York.

Una scelta simile è stata fatta da Ava Engle, 18 anni, che oltre a donare plasma svolge lavoretti di tutoraggio e lavora in piscina, il tutto mentre frequenta l’università. Nonostante la paura degli aghi l’abbia fatta tentennare, non ha rinunciato al suo obiettivo: vedere Harry Styles dal vivo. Allo stesso tempo, però, la ragazza riflette sull’ingiustizia di una situazione che costringe a sacrifici così grandi per potersi permettere un biglietto che, a suo dire, dovrebbe costare “la metà della metà”.

C’è poi Chante Whyte, 25 anni, neolaureata in giurisprudenza e impegnata a preparare l’esame di abilitazione. Durante il precedente Love On Tour ha partecipato a quasi 30 concerti, definendoli un’esperienza “che ti cambia la vita”. Anche lei, però, sottolinea quanto i prezzi attuali siano poco accessibili e in contrasto con ciò che rende speciali i concerti di Harry Styles: quel senso di appartenenza che unisce i fan.

Harry Styles durante Love On Tour in una delle tappe inglesi (2022).

Foto: Joseph Okpako/WireImage/Getty Images

Dietro questi racconti si intravede un problema più ampio. Harry Styles è tra gli artisti più richiesti al mondo: la domanda supera di gran lunga l’offerta e, secondo la legge del mercato, questo spinge i prezzi verso l’alto. A complicare il quadro intervengono anche bagarini e rivenditori, che acquistano biglietti per rimetterli in vendita a cifre ancora più alte, alimentando la percezione di un evento sempre più esclusivo e irraggiungibile.

Per molti fan, nelle ultime settimane, il sogno di assistere al concerto si è trasformato in un dilemma: rinunciare per mancanza di fondi o cercare soluzioni estreme per poterselo permettere. Resta una domanda aperta: è davvero questo il prezzo da pagare per vedere il proprio idolo?