Super Bowl 2026: Bad Bunny fa la storia con un tributo alla cultura di Porto Rico

Bad Bunny conquista l’Halftime Show del Super Bowl 2026, firmando una delle performance più significative della storia dell’evento. Un successo straordinario per il cantante portoricano, che entra ufficialmente nella storia come il primo artista a esibirsi da solista con un repertorio interamente in lingua spagnola. I suoi 13 minuti sul palco non sono stati solo uno spettacolo musicale, ma un’esibizione intensa, capace di unire cultura, politica e intrattenimento.

Uno spettacolo che celebra la cultura latina

Il Super Bowl di quest’anno si è svolto l’8 febbraio al Levi’s Stadium di Santa Clara, in California. Per l’halftime show, il tradizionale spettacolo che divide i due tempi di gioco, è stato scelto Bad Bunny, superstar globale della musica latina e artista più ascoltato al mondo su Spotify. Una decisione storica non solo per il cantante, ma per l’intero panorama musicale latino, finalmente protagonista sul palco più seguito al mondo.

Quello portato in scena da Bad Bunny è andato ben oltre il concetto di concerto. La sua performance si è trasformata in una vera e propria lettera d’amore a Porto Rico, terra d’origine dell’artista, celebrata attraverso simboli, tradizioni e riferimenti culturali profondi. Ogni elemento dello show ha contribuito a raccontare una storia di appartenenza, identità e orgoglio.

Foto: Carlos Barria/Reuters

Il palco si è trasformato in un racconto visivo fatto di bancarelle, campi di canna da zucchero, spazi urbani e scene di vita comunitaria, evocando le atmosfere quotidiane dell’isola. Su questo sfondo suggestivo, Bad Bunny ha aperto lo show con Tití Me Preguntó, per poi far ballare il Levi’s Stadium con alcuni dei suoi brani più iconici, tra cui Voy a Llevarte Pa’ PR, CAFé CON RON e un energico mash-up di EoO e Gasolina. La bandiera di Porto Rico, spesso in primo piano, è stata esibita con orgoglio per tutta la durata della performance.

Ospiti, simbolismi e messaggi d’amore per l’America

Non sono mancati gli ospiti a sorpresa, che hanno reso lo spettacolo ancora più memorabile. Lady Gaga è salita sul palco per una speciale versione in chiave salsa del suo brano Die With a Smile, mentre Ricky Martin ha contribuito allo show interpretando Lo Que Le Pasó a Hawaii. Durante i circa 13 minuti di esibizione, sono apparse in diverse scene anche celebri star come Cardi B, Pedro Pascal, Karol G e Jessica Alba, sottolineando il carattere corale e inclusivo dello show.

Bad Bunny e Lady Gaga.

Foto: Kyle Terada/Imagn Images via Reuters

Durante la sua esibizione, Bad Bunny ha sfruttato la visibilità globale — oltre 100 milioni di spettatori — per portare alla luce temi importanti. All’inizio, la sua presenza ha suscitato scetticismo, soprattutto per aver cantato esclusivamente in spagnolo. Lo show ha però convinto anche i più critici, dimostrando che è possibile offrire uno spettacolo culturale e politico senza rinunciare a leggerezza e divertimento.

Nel finale, l’artista ha proclamato a gran voce “God bless America” (“Dio benedica l’America”), continuando a nominare tutti i Paesi del continente americano. La lista è stata accompagnata da una sfilata di tutte le bandiere sul palco, mentre Bad Bunny mostrava in camera un pallone da football con la scritta “Together we are America” (“Insieme siamo America”). Il messaggio è stato ulteriormente enfatizzato dalla frase proiettata sul maxi-schermo: “The only thing more powerful than hate is love” (“L’unica cosa più potente dell’odio è l’amore”).

Foto: NBC

Bad Bunny ha trasformato il palco più famoso del mondo in uno spazio per un messaggio potente. La cultura non conosce confini e l’identità non è negoziabile. Un concetto semplice ma fondamentale, da ricordare e rivendicare. La sua performance mette in discussione una visione ristretta dell’America, spesso vista solo come Stati Uniti, e richiama indirettamente i recenti provvedimenti dell’ICE. Lo show va oltre la musica. Porta con sé valori di amore, cultura e tradizione. Elementi essenziali che non possono — e non devono — essere dimenticati, soprattutto nel contesto americano.